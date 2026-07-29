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Importante artista del género urbano dio señales de su posible retiro de la música

El cantante compartió una sentida reflexión en redes que ya ha desatado las especulaciones entre sus fanáticos.

Foto: Diseñado por Magnific.
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Noticias RCN

julio 29 de 2026
05:27 p. m.
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Han sido varios los cantantes del género urbano que han anunciado su retiro y que, de manera inesperada, han vuelto a retomar sus carreras musicales con nuevos estilos y novedosas giras por el mundo.

Pese a que son pocos los artistas de la nueva era del género que han manifestado apartarse del todo de la industria, Ozuna ha encendido las alarmas entre sus más fieles fanáticos al manifestar tristeza por la que sería su última gira.

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¿Ozuna se va a retirar de la música?

Aunque ni el cantante ni su grupo de trabajo han desmentido o afirmado este rumor, sus fanáticos ya han expresado su preocupación ante la reciente reflexión que el hombre compartió por medio de las historias de su cuenta en Instagram. Según el texto, el puertorriqueño se encontraría realizando su última gira por Europa.

No me di cuenta, pero esta es la última gira en Europa de mi carrera, escribió el hombre con emojis de llanto y corazones rotos.

Por supuesto, sus palabras ya han generado todo tipo de reacciones entre sus seguidores, quienes aseguran que su texto podría hacer referencia a una posible pausa o una retirada definitiva de su carrera musical.

Por otro lado, hubo quienes afirmaron que se trataría de una estrategia de marketing para llamar la atención de los internautas. Esto a raíz de que actualmente se encuentra promocionando su gira ‘Una Aventura’ con la que se encuentra visitando varias ciudades del mundo.

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El “negrito de ojos claros” sorprendió a sus seguidores al anunciar, durante el pasado mes de junio, las fechas oficiales de su nueva gira con la que volvió oficialmente a los escenarios tras durar varios meses alejado de los espectáculos masivos.

Actualmente, el intérprete de ‘Corazón de seda’ ya visitó varias ciudades de España, Italia, entre otros países en los que sus presentaciones ya han sido todo un éxito. Por esto, ahora el puertorriqueño se está preparando para llegar a México en agosto y seguir por Latinoamérica con su gira.

Pero Colombia posee un lugar importante para esta gira del artista, pues ya hay dos fechas fijas para poner a vibrar a sus fans. La primera será el próximo 5 de septiembre en Bogotá y en Medellín el 4 de diciembre, fecha en la que finalizará su gira del 2026.

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