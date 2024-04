Revelan truco para recortar tiempo en fila virtual de boletas concierto de Feid: ¿funciona?

El ambiente de la escena musical en Colombia ha estado convulsionado en los últimos días. Por un lado por el concierto de Karol G que paralizó Bogotá durante el fin de semana, pero ahora la tendencia está por cuenta de su novio: Feid.

El reconocido cantante paisa anunció la semana pasada su gira de conciertos para este año en diferentes partes del mundo y que cerrará con broche de oro en el país. El 'FERXXOCALIPSIS Tour 2024' tendrá dos paradas en suelo colombiano: Bogotá y Medellín.

La presentación en la capital será el 29 de noviembre en el Coliseo MedPlus, mientras que la que hará en su casa, en la ciudad antioqueña, será el 7 de diciembre en el estadio Atanasio Girardot con detalles inéditos y que aseguran un show extraordinario, como el de tener un escenario 360.

Lanzamiento boletas conciertos de Feid en Bogotá y Medellín

Aún falta mucho tiempo para ambos conciertos, pero la 'Ferxxomanía' ya se comenzó a sentir en el país y se desató este lunes con el lanzamiento de la preventa de las boletas para el show en Medellín. Este martes será el turno para Bogotá, y sus fanáticos han enloquecido con la compra de las entradas.

De hecho, en redes sociales se han vuelto tendencia durante el día, y como es costumbre en conciertos de gran demanda, problemas en la plataforma a la hora de comprar las boletas. En este caso, hay muchos que han tenido que llenarse de paciencia por el largo tiempo de espera que les ha arrojado la página en la fila virtual para luego sí ingresar a su turno de elegir las entradas y pagarlas.

El truco para recortar tiempo en fila de espera para comprar boletas de Feid

Sin embargo, un usuario de la red social X reveló un truco que acorta el tiempo de espera y lo ayudó a avanzar varias posiciones en la fila y que, aparentemente, sí funcionaría. Según él, la clave es oprimir varias veces la tecla 'contrl'+W, y así saltar puestos. Al usuario le habría recortado alrededor de 50 minutos de espera, según escribió.

Es verdad lo que decían, ya pude ver precios para ver a Feid 😍😍😍



OJO, mientras estén en la fila presionen la tecla ctrl + w varias veces, y la pagina empieza a saltar puestos. Me ahorré como 50 minutos haciendo eso.



Compartan 🙏🏻💚 pic.twitter.com/aJEKO4Vdod — Alex™ 🏆 (@SirAlexMillos) April 8, 2024

Esta técnica no es una recomendación propia del portal oficial de ventas de la boletería para los conciertos de Feid, por lo que no se sabe a ciencia cierta si funciona o no, pero según la experiencia de este usuario, parece que le ayudó a comprar sus entradas más pronto de lo previsto.