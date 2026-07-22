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Concierto gratuito de Luis Alfonso en Bogotá este 23 de julio: recomendaciones

El cantante tomó sus redes sociales para invitar a sus más fieles fanáticos de la capital colombiana.

Luis Alfonso en La Casa de los Famosos (1)
FOTO: Canal RCN

Noticias RCN

julio 22 de 2026
02:05 p. m.
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Bogotá se está preparando para vivir el próximo concierto gratuito de Luis Alfonso que promete ser todo un espectáculo, pues el hombre tendrá la oportunidad de compartir el lanzamiento de su nuevo álbum musical en compañía de sus más fieles fanáticos.

El show, que se llevará a cabo este próximo jueves 23 de julio, tiene como propósito compartir de cerca, con sus seguidores, las canciones que harán parte de su disco ‘Lindo Lindo’ que desde ya se perfila como uno de los favoritos del género regional en Colombia.

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Recomendaciones para ir al concierto de Luis Alfonso

El centro de Bogotá se llenará de música al mejor estilo de Luis Alfonso, quien se adueñará de la Plaza La Mariposa, en San Victorino, para compartir con sus seguidores. El encuentro dará inicio a partir de las 11:00 a.m. y estará sujeto al aforo del lugar.

“Quiero hacer algo muy especial con este nuevo álbum ‘Lindo Lindo’. Voy a celebrarlo con ustedes, en la calle, donde este loco empezó a luchar por sus sueños. Nos vemos en La Plaza de la Mariposa este 23 de julio en Bogotá desde las 11:00 a.m. para cantar juntos los temas del nuevo álbum. Completamente gratuito para todos los que quieran vivir un momento bien lindo lindo”, aseguró el artista.

El evento, realizado por la empresa Sírvalo Pues, también se realizará en alianza con TransMilenio para poder garantizar la movilidad de las personas que quieran y puedan asistir al evento.

Para esto, algunas de las estaciones que los fanáticos podrán utilizar serán: San Victorino, Estación Temporal AV, Jiménez, y Avenida Jiménez. Así mismo, los asistentes contarán con 48 rutas TransMiZonales, en su horario habitual, que transitarán por los corredores viales principales alrededor de la Plaza La Mariposa.

Así mismo, TransMilenio informó que las rutas zonales y troncales operarán con total normalidad durante el desarrollo del evento. Se recomienda a los ciudadanos verificar el último servicio de la ruta requerida para el viaje de regreso.

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Recomendaciones dadas por Luis Alfonso

Por supuesto, el artista no dudó en tomar sus redes sociales para compartir algunas recomendaciones a todos los asistentes del evento, quienes han manifestado su emoción por ser los primeros en escuchar el nuevo álbum del artista.

Aunque no se manejará un dress code oficial, el artista recalcó la importancia del uso de un sombrero, botas o chanclas para terminar bailando. De igual manera, el cantante informó que el concierto será transmitido por diferentes redes sociales para que aquellos que no se encuentran en la ciudad de Bogotá lo puedan disfrutar.

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