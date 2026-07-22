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Polémica por el avance del Túnel del Toyo enfrenta al Invías y la Gobernación de Antioquia

La expectativa ahora está puesta en que el nuevo gobierno logre destrabar los procesos y acelerar la instalación de los equipos electromecánicos.

Noticias RCN

julio 22 de 2026
02:03 p. m.
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El Túnel del Toyo, considerado la obra de infraestructura más grande de América, sigue en el centro de la controversia. Mientras el Instituto Nacional de Vías (Invías) insiste en que “los equipos electromecánicos no se han instalado porque las obras civiles no están terminadas”, la Gobernación de Antioquia asegura que el tramo uno ya está finalizado y que sí se pueden iniciar los trabajos.

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Gobernación defiende avances en la obra

José Fernando Flórez, gerente del proyecto, explicó que en la visita del Vicecontralor se constató el estado de las obras: “Pudo darse cuenta que las obras están finalizadas en el tramo 1 y que pueden comenzar. Este túnel concentra el 75% de los equipos electromecánicos y podríamos ganar tiempo iniciando la instalación”.

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El gobernador también recordó la presencia de la patrona en la boca del túnel Guillermo Gaviria Echeverri, en Cañasgordas, como símbolo de protección: “No es vano que justo ahí esté la Virgen, porque poner a funcionar el Toyo sigue siendo una causa difícil”.

Invías mantiene reparos

En un comunicado, el Invías reiteró que los equipos no se han instalado porque las obras aún no están terminadas en su totalidad. La postura ha generado críticas desde Antioquia.

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Horacio Gallón, exsecretario de Infraestructura departamental, cuestionó: “Todos los días dicen una cosa los del Invías. Lamentablemente no hay voluntad política en este gobierno de Petro, que lo que hizo fue retrasar las obras de infraestructura en Antioquia y en todo el país”.

Presidente electo pide agilizar contratos

En medio de la disputa, el presidente electo Abelardo De La Espriella visitó el proyecto y encargó a la ministra de Transporte designada que, desde el próximo 8 de agosto, se avance en los contratos para culminar la obra.

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La expectativa ahora está puesta en que el nuevo gobierno logre destrabar los procesos y acelerar la instalación de los equipos electromecánicos, paso indispensable para que el túnel más largo de América se convierta finalmente en una realidad.

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