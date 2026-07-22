Paparazzis captaron a Ester Expósito y Mbappé en una noche romántica en Miami

Ester Expósito y Kylian Mbappé volvieron a acaparar todos los titulares tras ser fotografiados besándose en un reconocido club nocturno de Miami. Las imágenes, difundidas por paparazzis, se viralizaron pocos días después del final del Mundial de 2026.

El encuentro ocurrió durante las vacaciones del delantero francés y de la actriz española en Estados Unidos, donde ambos disfrutaron de una salida nocturna que no pasó desapercibida.

¿Qué muestran las imágenes de Ester Expósito y Kylian Mbappé?

De acuerdo con las fotografías y reportes difundidos por medios de entretenimiento, Ester Expósito y Kylian Mbappé llegaron juntos al lujoso resort Fontainebleau Miami Beach antes de dirigirse al reconocido LIV Nightclub.



La pareja descendió de una camioneta SUV acompañada por un equipo de seguridad, mientras varios fotógrafos registraban su llegada. Sin ocultarse de las cámaras, ambos fueron vistos caminando de la mano y, posteriormente, besándose dentro del establecimiento, unas imágenes que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

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Durante la salida, Ester Expósito lució un conjunto azul compuesto por una minifalda y una blusa de corte holgado, complementado con accesorios dorados. Mbappé, por su parte, eligió un estilo más casual con pantalón negro y camisa blanca con rayas negras.

¿Por qué las fotos de Ester Expósito y Mbappé causaron tanto revuelo?

La atención no se centró únicamente en la presencia de dos figuras internacionales compartiendo una noche en Miami, sino en las muestras de afecto captadas por los paparazzis.

Según los reportes, ambos mantuvieron una actitud cercana durante toda la velada y no dejaron de caminar tomados de la mano pese a la presencia de fotógrafos, un detalle que muchos interpretaron como una señal de que ya no buscan mantener su vínculo lejos de la opinión pública.

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Las imágenes aparecieron apenas unos días después del cierre del Mundial de 2026, torneo en el que Mbappé fue una de las principales figuras con la selección de Francia. Aprovechando el descanso antes de reincorporarse al Real Madrid, el delantero habría elegido Miami como uno de sus destinos de vacaciones.

Aunque las fotografías han disparado las conversaciones en redes sociales y en la prensa del espectáculo, la pareja mantiene silencio sobre su situación sentimental.