La millonada que habría costado el polémico outfit que Shakira usó para la final del Mundial 2026

La final de la Copa del Mundo 2026 sigue generando todo tipo de contenidos, memes y discusiones en redes sociales por lo que son cientos los detalles que los internautas no han pasado por alto.

Pero uno de los asuntos más polémicos se ha desatado en torno al outfit que Shakira utilizó durante la final del Mundial, pues la mujer optó por utilizar un set con guantes, leggins, top y tacones.

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¿Cuánto costó el outfit polémico de Shakira?

Tras la viral presentación en el show de medio tiempo, la mujer cambió su atuendo para disfrutar, con mayor comodidad, los últimos minutos del partido entre Argentina y España. Su elección fue el set 'All Over Moon Jersey', de la marca francesa Marine Serre, que llevaba estampado la icónica luna creciente que representa la firma.

El top strapless, en tono nude, contrarrestó con el negro del top para generar un efecto óptico que resaltó su silueta. Shakira complementó su look con unos guantes negros hasta los codos que prolongó el efecto monocromático al conjunto deportivo. Finalmente, complementó su outfit con unas gafas de color negro.

Según la página oficial de la marca francesa, solo el top del conjunto habría costado 190 euros lo que equivale a unos $698.000 colombianos. Así mismo, el pantalón habría costado cerca de 340 euros que equivalen a unos $1’249.364 colombianos.

Shakira no solo lució su atuendo por fuera del campo ya que también tuvo la oportunidad de dar el trofeo al mejor futbolista del partido, quien para dicho caso fue el español Ferran Torres.

Finalmente, la barranquillera se fotografió con varias estrellas del espectáculo como Beyoncé, el septeto BTS, Tom Cruise, Kevin Hart, Anya Taylor, Mr Beast, David Beckham, Jay Z, entre otros.

Reacciones al set de Shakira en la final de la Copa del Mundo

Por supuesto, la vestimenta de la mujer ya se ha convertido en el centro de discusiones en las redes sociales. Pese al alto costo de las piezas, algunas asesoras de moda han señalado el look que la barranquillera decidió usar para fotografiarse con todas las celebridades presentes en el evento.

Así mismo, algunos fanáticos tildaron a la mujer como una artista “sencilla” a la hora de lucir durante un evento importante.

Por supuesto, los mensajes a favor también se sumaron a la conversación ya que varios de ellos salieron en defensa de la cantante al reafirmar su diferencia entre los outfits convencionales de temporada.