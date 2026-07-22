Instagram anunció importante actualización para editar las publicaciones sin alterar el feed

Instagram continúa realizando actualizaciones y modificaciones dentro de sus herramientas para optimizar el uso de millones de usuarios.

Para esta oportunidad, Meta anunció la nueva función con la que se busca que los internautas puedan cambiar las canciones que agregan a sus posts o carruseles sin necesidad de eliminarlos.

Esta nueva modificación permite que las personas puedan cambiar la música acorde a sus necesidades sin perder el historial de interacciones generadas en un inicio. Por el contrario, expertos aseguran que el cambio de estas podría optimizar el alcance de los posts ya publicados.

¿En qué consiste la actualización?

Hasta ahora, actualizar la música de una publicación existente significaba eliminarla y empezar de cero. "Reemplazar Audio", la nueva herramienta de Instagram, facilita mantener su contenido actualizado sin sacrificar la interacción que ya habían logrado. Ya sea para actualizar una publicación con una canción en tendencia, apoyar el último lanzamiento de un artista o simplemente renovar contenido de temporada.

Según Meta, con dicha actualización se busca dar un paso más en el esfuerzo continuo de Instagram por desarrollar herramientas que brinden a los usuarios una mayor libertad creativa y flexibilidad para evolucionar su contenido, incluso mucho después de haberlo publicado.

Cabe recalcar que esta importante actualización se da en el marco en donde el uso de música, audios y demás bandas sonoras son de suma relevancia para lograr una mayor visibilidad y la preferencia para el algoritmo de los contenidos con las canciones y audios en tendencia.

Pero más allá de las canciones de moda, con esta herramienta también se podrá actualizar, de manera libre, los cambios en las preferencias musicales y lo que cada publicación puede transmitir para conectar con la audiencia.

¿Cómo cambiar las canciones en Instagram sin eliminar el post?

La nueva herramienta “Reemplazar Audio” es sencilla de utilizar. Los usuarios solo tienen que ingresar a la publicación que desean modificar, dar clic en la barra de puntos superior del post, usar la opción “editar” y cambiar la canción de preferencia.

Al realizar este cambio, la publicación se mantendrá en su posición dentro del feed por lo que no se verá alterada ni reiniciará el historial de interacciones como likes, comentarios, compartidos y reposteados.