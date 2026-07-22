CANAL RCN
Tendencias

Instagram anunció importante actualización para editar las publicaciones sin alterar el feed

Gracias a la novedosa actualización será posible alterar el contenido de las publicaciones sin tener que subirlas por segunda vez.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

julio 22 de 2026
09:59 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Instagram continúa realizando actualizaciones y modificaciones dentro de sus herramientas para optimizar el uso de millones de usuarios.

Para esta oportunidad, Meta anunció la nueva función con la que se busca que los internautas puedan cambiar las canciones que agregan a sus posts o carruseles sin necesidad de eliminarlos.

Esta nueva modificación permite que las personas puedan cambiar la música acorde a sus necesidades sin perder el historial de interacciones generadas en un inicio. Por el contrario, expertos aseguran que el cambio de estas podría optimizar el alcance de los posts ya publicados.

Horóscopo de hoy: miércoles 22 de julio de 2026
RELACIONADO

Horóscopo de hoy: miércoles 22 de julio de 2026

¿En qué consiste la actualización?

Hasta ahora, actualizar la música de una publicación existente significaba eliminarla y empezar de cero. "Reemplazar Audio", la nueva herramienta de Instagram, facilita mantener su contenido actualizado sin sacrificar la interacción que ya habían logrado. Ya sea para actualizar una publicación con una canción en tendencia, apoyar el último lanzamiento de un artista o simplemente renovar contenido de temporada.

Según Meta, con dicha actualización se busca dar un paso más en el esfuerzo continuo de Instagram por desarrollar herramientas que brinden a los usuarios una mayor libertad creativa y flexibilidad para evolucionar su contenido, incluso mucho después de haberlo publicado.

Cabe recalcar que esta importante actualización se da en el marco en donde el uso de música, audios y demás bandas sonoras son de suma relevancia para lograr una mayor visibilidad y la preferencia para el algoritmo de los contenidos con las canciones y audios en tendencia.

Pero más allá de las canciones de moda, con esta herramienta también se podrá actualizar, de manera libre, los cambios en las preferencias musicales y lo que cada publicación puede transmitir para conectar con la audiencia.

Primer accidente en la cocina de MasterChef Celebrity Colombia 2026: ¿qué pasó?
RELACIONADO

Primer accidente en la cocina de MasterChef Celebrity Colombia 2026: ¿qué pasó?

¿Cómo cambiar las canciones en Instagram sin eliminar el post?

La nueva herramienta “Reemplazar Audio” es sencilla de utilizar. Los usuarios solo tienen que ingresar a la publicación que desean modificar, dar clic en la barra de puntos superior del post, usar la opción “editar” y cambiar la canción de preferencia.

Al realizar este cambio, la publicación se mantendrá en su posición dentro del feed por lo que no se verá alterada ni reiniciará el historial de interacciones como likes, comentarios, compartidos y reposteados.

Foto: Meta.
Foto: Meta.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

Exnovio de Esperanza Gómez le fue infiel con tres familiares: así se vengó

Horóscopo

Horóscopo de hoy: miércoles 22 de julio de 2026

Redes sociales

Altafulla reaccionó al embarazo de Karina García: esta fue su reacción

Otras Noticias

Cundinamarca

Se entregó el hombre que golpeó salvajemente a su pareja en Fusagasugá: el ataque quedó grabado

Tras la viralización de un video que documenta la brutal agresión contra una mujer, el presunto agresor decidió acudir a las autoridades.

Donald Trump

El inesperado cargo que Donald Trump impulsa para Gianni Infantino

De la FIFA a la ONU: el plan que Donald Trump tendría para Gianni Infantino.

Republica Demócrata del Congo

La OMS alerta por el avance del ébola tras superar las 1.000 muertes en África

Dólar

Dólar en Colombia sigue cayendo y hoy alcanza un precio que no se veía desde 2019

Fútbol

Jugador de Argentina se despidió de la selección tras la final del Mundial 2026