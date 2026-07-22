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Resultado Super Astro Sol hoy, 22 de julio: número y signo ganador del sorteo

Resultado del Super Astro Sol hoy, 22 de julio de 2026. Revise el número ganador, el signo zodiacal y confirme si su apuesta fue una de las premiadas.

Resultado Super Astro Sol hoy, 22 de julio: número y signo ganador del sorteo
Foto: Super Astro Sol y diseñado por Magnific.

Noticias RCN

julio 22 de 2026
01:56 p. m.
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El Super Astro Solvolvió a jugar este miércoles 22 de julio y miles de apostadores en Colombia estuvieron atentos al resultado de uno de los sorteos más populares del país.

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Este juego de azar, administrado por Baloto Revancha, permite participar eligiendo un número de cuatro cifras y un signo del zodiaco, ofreciendo premios para quienes acierten ambas opciones o parte de la combinación ganadora.

Si compró su boleto para el sorteo de hoy, ya puede verificar el resultado oficial y confirmar si fue uno de los afortunados ganadores.

Resultado oficial del Super Astro Sol de HOY, 22 de julio: número ganador

El resultado del Super Astro Sol correspondiente al sorteo de este miércoles 22 de julio fue el siguiente:

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  • Número ganador: XXXX
  • Signo zodiacal: XXXX

Recuerde revisar cuidadosamente su tiquete y validar tanto el número como el signo seleccionado al momento de la compra. En caso de resultar ganador, podrá reclamar el premio siguiendo los procedimientos establecidos por el operador autorizado.

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol es una modalidad de apuesta en la que los jugadores deben escoger un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, junto con uno de los doce signos del zodiaco.

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Existen diferentes categorías de premios, dependiendo del nivel de aciertos obtenidos. Es posible ganar acertando únicamente el número, solo el signo o la combinación completa, siendo esta última la que entrega los premios más altos.

Para reclamar cualquier premio es indispensable conservar el tiquete original en buen estado y presentarlo en los puntos autorizados dentro de los plazos establecidos por la reglamentación vigente. Los premios de mayor valor pueden requerir un proceso adicional de validación antes de ser entregados.

El Super Astro Sol realiza sorteos de manera frecuente y continúa siendo una de las opciones favoritas para quienes disfrutan de los juegos de suerte y azar en Colombia, gracias a su mecánica sencilla y a las diferentes posibilidades de ganar.

Antes de realizar una nueva apuesta, verifique siempre la información oficial del sorteo y juegue de manera responsable.

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