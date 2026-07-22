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La OMS alerta por el avance del ébola tras superar las 1.000 muertes en África

La Organización Mundial de la Salud informó que ya son 2.473 casos positivos entre la República Democrática del Congo y Uganda.

Brote de ébola en Congo y Uganda
FOTO: AFP

Noticias RCN

julio 22 de 2026
09:02 a. m.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que el brote de ébola declarado en mayo ya deja más de 1.000 muertes registradas entre la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda.

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De acuerdo con el más reciente informe del organismo, basado en datos oficiales de ambos países, se han confirmado 2.473 casos del virus, lo que mantiene la atención internacional sobre la evolución de la emergencia sanitaria.

En la República Democrática del Congo se han confirmado 2.473 casos, incluidos 999 fallecimientos, mientras que en la vecina Uganda se han registrado 20 casos, entre ellos dos muertes. La OMS indicó que el actual brote corresponde al decimoséptimo registrado en la RDC y fue declarado el 15 de mayo, tras varias muertes ocurridas en la provincia de Ituri.

¿Dónde se concentra el brote de ébola y cómo se ha propagado?

La OMS explicó que el brote permanece concentrado principalmente en Ituri, una provincia del noreste de la RDC rica en minerales y afectada por la presencia de grupos armados. No obstante, también se han detectado casos en otras cuatro provincias del país.

El virus del ébola se transmite mediante el contacto estrecho y los fluidos corporales de personas infectadas, lo que incrementa el riesgo de propagación en zonas con movilidad de población.

En el caso de Uganda, la mayoría de los contagios identificados correspondían a ciudadanos congoleños que cruzaron la frontera. Las autoridades ugandesas aseguran que el país lleva tres semanas sin registrar nuevos casos, aunque el monitoreo sanitario continúa debido a la cercanía con las áreas afectadas.

¿Existe una vacuna o tratamiento para la cepa Bundibugyo del ébola?

La OMS señaló que actualmente no existe una vacuna ni un tratamiento aprobados para la cepa Bundibugyo, responsable del brote en curso. Sin embargo, el organismo destacó que existen avances alentadores, ya que continúan los ensayos sobre dos posibles tratamientos, una vacuna y una estrategia de protección posexposición que se están evaluando directamente sobre el terreno.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió recientemente que durante el último mes el brote "se ha expandido más rápido que cualquier brote previo" de ébola.

En la misma línea, Thierno Balde, responsable de la gestión del virus Bundibugyo en la RDC, afirmó que, pese al fortalecimiento de la respuesta sanitaria, el brote "sigue adelantado con respecto a nosotros" y que las labores continúan en una fase de recuperación frente a la velocidad de expansión.

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