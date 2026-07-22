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'Chiqui' Tapia y otros dirigentes argentinos bajo la lupa del FBI: operativo en Nueva York

FBI incautó el celular de Chiqui Tapia y otros directivos de la AFA en Nueva York: esto se sabe

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Foto: AFP

Noticias RCN

julio 22 de 2026
01:37 p. m.
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Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la AFA, fue requerido por la Justicia de Estados Unidos tras un operativo del FBI en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. Las autoridades le incautaron su celular y lo citaron a declarar por una investigación relacionada con contratos comerciales internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino.

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El procedimiento se realizó cuando la delegación argentina se preparaba para regresar a Buenos Aires, luego de su participación en el Mundial de 2026.

¿Por qué la Justicia de Estados Unidos investiga a Chiqui Tapia?

La investigación está a cargo de la Corte del Distrito Sur de Florida y busca esclarecer la estructura financiera utilizada en contratos internacionales vinculados con la AFA.

Según la información conocida por el diario Olé, el expediente pone la lupa sobre TourProdEnter, una empresa registrada en Florida que habría actuado como agente comercial exclusivo de la Asociación del Fútbol Argentino para gestionar acuerdos de patrocinio, partidos amistosos y derechos de televisión.

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Como parte de la investigación, la Justicia estadounidense solicitó a Claudio Tapia entregar información relacionada con esa compañía y lo citó a declarar el próximo 30 de julio.

El caso no solo involucra al presidente de la AFA. También fueron mencionados otros dirigentes del fútbol argentino, entre ellos Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni, entre otros, quienes igualmente deberán comparecer ante las autoridades estadounidenses.

¿Qué ocurrió contra directivos de la AFA en el aeropuerto de Nueva York?

El operativo fue ejecutado por agentes del FBI en el aeropuerto internacional John F. Kennedy, poco antes de que la delegación argentina emprendiera el viaje de regreso al país.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron teléfonos celulares y computadoras pertenecientes a Tapia y a otros integrantes de la comitiva, como parte de la recolección de pruebas para la investigación.

De acuerdo con la información difundida, el procedimiento confirma que los dirigentes argentinos ya se encuentran formalmente bajo investigación del Distrito Sur de Florida.

Entre los futbolistas que viajaban con la delegación no estaban Lionel Messi ni Rodrigo De Paul. El capitán argentino regresó a su país un día después en un vuelo privado y se trasladó directamente a Rosario junto a su familia, por lo que no hizo parte del grupo que fue objeto del operativo.

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La investigación apenas comienza y, por ahora, no se han anunciado cargos formales contra Tapia ni contra los demás dirigentes mencionados. Sin embargo, las citaciones a declarar y la incautación de dispositivos electrónicos representan un nuevo capítulo en un caso que podría tener repercusiones para la dirigencia del fútbol argentino y para la AFA en el ámbito internacional.

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