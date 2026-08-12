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Judicializan a supuesto espiritista por presunta agresión sexual contra un adolescente

El hombre habría utilizado la confianza de la víctima y su familia para, mediante supuestos rituales y engaños, someter al menor a actos de carácter sexual.

Foto: Freepik
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agosto 12 de 2026
02:42 p. m.
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Un hombre fue judicializado en San Andrés luego de que la Fiscalía General de la Nación lo señalara como presunto responsable de la agresión sexual contra un adolescente de 17 años.

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De acuerdo con el ente investigador, el procesado habría aprovechado la confianza que la víctima y sus familiares tenían en él para presuntamente manipular al menor y someterlo a actos de carácter sexual.

La investigación estuvo a cargo de una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA), adscrita a la Seccional San Andrés.

Según la información recopilada por la Fiscalía, los hechos investigados ocurrieron los días 21 y 24 de septiembre de 2025 en el sector de Villa Modelia, en el barrio Morris Landy, en San Andrés.

El ente acusador indicó que Sarmiento Mercado se habría presentado ante la víctima y su familia como una persona con supuestas facultades mágicas.

Con base en esa presunta creencia, habría afirmado que algunos integrantes de la familia y la pareja del adolescente tenían supuestas afectaciones de carácter espiritual que requerían tratamientos especiales.

La investigación apunta a que el procesado habría utilizado esas afirmaciones para ganarse la confianza del adolescente y conducirlo hasta un lugar apartado.

En ese sitio, presuntamente, se habrían producido los actos de carácter sexual por los que ahora es investigado.

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La Fiscalía también estableció que el hombre habría recibido diferentes cantidades de dinero a cambio de realizar rituales y supuestos tratamientos espirituales destinados a solucionar las presuntas afectaciones o enfermedades que, según él, aquejaban a familiares de la víctima.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Nayith Sarmiento Mercado el delito de acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir agravado.

Durante la audiencia de judicialización, el procesado no aceptó los cargos formulados en su contra.
Posteriormente, un juez con función de control de garantías decidió imponerle medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras avanza el proceso judicial.

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