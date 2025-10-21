Concierto Todos Juntos 2025: artistas, fecha y cómo apoyar la lucha contra el hambre en Colombia

El 100% de lo recaudado se destinará a fortalecer la red de Bancos de Alimentos de Colombia, demostrando que el arte y la música también pueden cambiar vidas.

Compra de boletas para concierto TODOS JUNTOS aquí

¿Qué es “Todos Juntos” y por qué nace este movimiento?

En un país donde cerca de 20 millones de personas sufren inseguridad alimentaria, “Todos Juntos” surge como una respuesta colectiva ante una crisis que no puede seguir siendo invisible. La iniciativa combina arte, cultura y acción social para sensibilizar y movilizar a la ciudadanía frente al hambre y la desnutrición infantil.

El movimiento, liderado por la Red de Bancos de Alimentos de Colombia

(ABACO), articula esfuerzos entre artistas, empresas, medios de comunicación y creadores de contenido. Su propósito es claro: detener la curva del hambre a través de experiencias transformadoras que inviten a la participación masiva y al compromiso ciudadano.

El gran concierto en el Movistar Arena: música con propósito

El 23 de noviembre, el Movistar Arena se convertirá en un escenario de esperanza y solidaridad. Más de 20 artistas colombianos —entre ellos Juan Duque, Fruko, Adriana Lucía, Superlitio, Karen Lizarazo, Cabas, Los Rolling Ruanas y Gusi— ofrecerán presentaciones especiales en un formato íntimo y emotivo.

Desde el mediodía, el evento contará con espacios familiares, actividades para niños, zonas gastronómicas y experiencias interactivas que acercarán al público a la causa de erradicar el hambre. Un día para disfrutar, reflexionar y actuar.

Las entradas están disponibles a través del link oficial de boletería, y cada compra se traduce en apoyo directo a los programas de nutrición infantil.

Impacto real: cómo el arte ha transformado vidas

Gracias a la edición anterior del concierto Todos Juntos 2024, se logró mejorar la nutrición de más de 605.000 niños, niñas y adolescentes atendidos por los Bancos de Alimentos. Además, los fondos permitieron fortalecer su infraestructura con 13 nuevos camiones, 8 cadenas de frío y 22 comedores comunitarios.

Uno de los resultados más destacados fue la apertura del Banco de Alimentos de Urabá, que hoy beneficia a más de 68.000 personas, entre ellas 23.000 niños y niñas. También se implementó el programa Desayunos Saludables, garantizando alimentación diaria a más de 4.500 menores en edad escolar.

“Apostarle a la nutrición es apostar por el futuro del país”

En Colombia, 392 mil niños menores de 5 años sufren desnutrición crónica. Esto afecta su desarrollo intelectual, educativo y económico

Afirmó Juan Carlos Buitrago, director de ABACO.

Desde los Bancos de Alimentos invitamos a todos los colombianos y empresas a sumarse a Todos Juntos, a comprar sus boletas o hacer donaciones. Apostarle a la nutrición de los niños es apostar por el crecimiento del país.

Una causa que une a todos

“Todos Juntos” no es solo un concierto: es un llamado a la acción. Un recordatorio de que, cuando el arte, la empatía y la solidaridad se unen, es posible transformar la realidad del hambre en Colombia. Este 23 de noviembre, cada voz, cada canción y cada aporte contarán para construir un país más justo y alimentado.