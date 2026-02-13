¡Conmovedor! Maluma compartió nuevas fotos del que fue su encuentro con Yeison Jiménez

Colombia sigue de luto ante la muerte de Yeison Jiménez y cinco integrantes de su grupo de trabajo, quienes perdieron la vida junto al artista en un trágico accidente aéreo.

Tras un mes después de la estremecedora noticia, varios artistas han hecho sentidos homenajes con los que han buscado exaltar el legado del caldense por medio de su trayectoria de vida, su música y enseñanzas.

Uno de los homenajes más recientes corresponde al lanzamiento que hizo Maluma de su colaboración con Jiménez, pues, tras varios meses de haber logrado un trabajo en conjunto, hasta ahora el público conoció la canción.

Maluma comparte fotos inéditas con Yeison Jiménez

Con tan solo 24 horas del lanzamiento, ‘Con el corazón’ ya se ubica en el primer puesto en diferentes plataformas musicales. La melodía ya ha generado miles de reacciones, pues los más fieles seguidores del caldense exaltaron el sentido video que se construyó a partir del detrás de cámaras del encuentro entre ambos artistas.

Por esto, Maluma decidió compartir un carrusel con nuevas fotografías inéditas del encuentro que tuvo con su colega y varios integrantes de su equipo que también participaron del inédito junte. Dentro de las fotografías se exalta la presencia de Sonia Restrepo, Óscar Marín y Jefferson Osorio.

Por supuesto, estas ya han generado gran conmoción entre los usuarios en redes, quienes manifestaron gratitud con el antioqueño por mantener vivo el legado de Yeison y dar a conocer una de las canciones que hoy ya se encuentran dentro de las favoritas en importantes listas de reproducciones del país.

Mensaje de Yeison Jiménez a Maluma

El video oficial de ‘Con el corazón’ ya ha desatado varias reacciones ya que en este clip se logran observar fragmentos del encuentro entre ambos cantantes, quienes se dedicaron sentidas palabras por lograr consolidar el junte.

Por esto, se exaltó la reacción del caldense, quien catalogó dicho trabajo como un verdadero sueño tras haber estado detrás de esta colaboración por varios años.