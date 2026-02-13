Ya está a la venta en Colombia el tequila de Karol G: esto vale la botella

Karol G volvió a sorprender a sus seguidores, esta vez fuera de los escenarios. La artista anunció oficialmente la llegada de su propio tequila al mercado colombiano, un producto inspirado en su canción 200 Copas y desarrollado en alianza con la reconocida casa mexicana Casa Dragones.

El lanzamiento marca un nuevo hito en la expansión de su marca personal hacia la industria de bebidas premium.

El anuncio se hizo a través de sus historias en Instagram y en los canales oficiales de la marca, donde se confirmó que el tequila ya está disponible para la compra en Colombia bajo un esquema de acceso inicial exclusivo. El mensaje generó expectativa inmediata entre sus fans y entre consumidores interesados en productos de lujo.

Precio del tequila de Karol G en Colombia

Uno de los datos que más interés ha despertado es el precio de la nueva botella de tequila de Karol G. En su etapa de preventa internacional, la presentación de 750 mililitros tenía un valor aproximado de 120 dólares, es decir, cerca de 439.480 pesos colombianos al cambio.

Sin embargo, ya en el mercado nacional, el precio es considerablemente más alto. Según el portal especializado Lalicorera.com, el tequila 200 Copas por Casa Dragones se comercializa en Colombia por $1.299.000, lo que lo ubica claramente dentro del segmento premium y de lujo.

La distribución no será inmediata en todo el país. De acuerdo con la información oficial, el producto estará disponible inicialmente en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Cauca, Tolima, Sucre y Boyacá, regiones estratégicas tanto por su consumo de bebidas premium como por su vínculo cultural y comercial con la artista.

Tequila 200 Copas de Karol G salió a la venta

Más allá del precio, 200 Copas busca diferenciarse por su concepto creativo y su diseño. El tequila nació como una extensión del universo artístico de Karol G, tomando como referencia su narrativa musical, su estética visual y su conexión con el público latino.

La botella destaca por un diseño cuidado al detalle: ilustraciones de una fogata bajo el cielo nocturno, el tatuaje “200 Copas” de Karol G grabado directamente en el vidrio y fragmentos de la letra de la canción ocultos en el estuche. Estos elementos refuerzan la idea de exclusividad y de objeto de colección.

La alianza con Casa Dragones también es clave. La destilería mexicana es reconocida a nivel internacional por su enfoque artesanal y por posicionar el tequila en un mercado de alta gama.

Esta colaboración refuerza la intención de Karol G de competir en un segmento exigente, donde el valor de marca, la calidad y la experiencia del consumidor son determinantes.

Con este lanzamiento, la artista paisa consolida su incursión en el mundo empresarial, demostrando que su influencia va más allá de la música.