Donald Trump reveló el arma secreta que utilizó en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores

El presidente estadounidense se reunió con las Fuerzas Delta y describió cómo atravesaron puertas de acero en la extracción del número uno del régimen y su esposa.

Noticias RCN

febrero 13 de 2026
06:56 p. m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció detalles clave sobre la operación militar que resultó en la captura de Nicolás Maduro, en un encuentro con las tropas que ejecutaron el operativo en la base militar de Carolina del Norte.

Trump llegó acompañado de la primera dama, Melania Trump, a la instalación militar, donde se reunió con miembros de las Fuerzas Delta, la unidad de élite responsable de la captura y extracción de Maduro y Cilia Flores desde territorio venezolano.

Donald Trump describió el búnker donde se escondía Nicolás Maduro

El mandatario estadounidense describió aspectos de la operación que tuvo lugar en una base militar venezolana:

Era una gran base, una de las bases más grandes de Sudamérica, donde vivía.

El presidente explicó que la operación se desarrolló con rapidez.

Y en cuestión de minutos, antes de que nos sacaran de allí en helicóptero, tuvieron que atravesar puertas de acero.

Trump destacó la efectividad del operativo al comparar la resistencia de las instalaciones militares:

Las puertas de acero eran como un papel maché. ¿Saben qué es ese papel maché? Es un papel débil".

"Nadie pensó que algo así pudiera pasar", agregó el, sugiriendo que la operación tomó por sorpresa a las fuerzas de seguridad venezolanas.

EE. UU. asegura que sistemas de defensa rusos y chinos no sirvieron

Trump hizo referencia a los sistemas de defensa instalados en la base militar, señalando su ineficacia durante el operativo.

"El equipo ruso no funcionó, el equipo chino no funcionó. Todos intentan averiguar por qué no funcionó. Algún día lo descubrirán.

Más temprano en el día, Trump había declarado que visitará Venezuela, aunque no especificó una fecha concreta para el viaje. Esta visita se produciría en un contexto de cambio político en el país sudamericano tras la captura de Maduro.

