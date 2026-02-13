Drake habría pagado más de 270 millones de pesos por una gorra de Pablo Escobar

Aubrey Drake Graham, más conocido como Drake, ha generado una amplia polémica en redes sociales tras lucir, en los días más recientes, imágenes de una gorra que estaría vinculada a Pablo Escobar.

Pese a que no se sabe con certeza si realmente el hombre habría adquirido la original, su uso ya ha generado una ola de críticas hacia el cantante.

¿Drake compró la gorra de Pablo Escobar?

En los días más recientes el famoso se tomó las historias de su cuenta oficial de Instagram para presumir varias imágenes de presuntos objetos de Escobar que habría adquirido, al parecer, por medio de una subasta durante el pasado mes de diciembre.

En las instantáneas se observa una gorra de color verde del equipo Boston Celtics, de la NBA, y un escudo del equipo de fútbol Atlético Nacional que se encontraba dentro de una bolsa transparente.

Seguido de esta instantánea, el rapero decidió postear una fotografía del entonces líder del cártel de Medellín con la gorra verde en su cabeza. No obstante, dicho detalle no habría sido el más impactante ya que, según reportes que circulan en internet y redes sociales, se presume que Drake habría pagado 75.000 dólares. Esta cifra corresponde a un aproximado de 275 millones de pesos colombianos.

Por supuesto, las imágenes ya han generado una gran ola de reacciones y críticas hacia el cantante, pues cientos de internautas, especialmente los colombianos, dieron a conocer su inconformidad con que figuras de talla internacional como Drake sigan “idolatrando” la figura de Escobar.

A la discusión también se sumaron los comentarios de usuarios, quienes le dejaron saber al cantante, en redes sociales, los principales actos que “desangraron” al país durante los años 80 y 90.

Antioqueños repudian la apología a Pablo Escobar

Este nuevo capítulo abrió nuevamente un debate en torno a las críticas que han recibido varios artistas sobre distintos actos que han buscado hacer alusión al capo, pues otros extranjeros también han llegado a la ciudad para fotografiarse en su tumba y protagonizar hechos que han sido considerados como “inapropiados” por los ciudadanos.