Así luce hoy 'la niña napalm', la icónica foto de la Guerra de Vietnam

El 8 de Julio de 1972, el fotógrafo Nick Ut captó la imagen conocida como ‘la niña de napalm’, ganadora del Premio Pulitzer. La icónica foto de una niña desnuda y otros menores huyendo de un bombardeo cercano, se convirtió en el rostro de la guerra y en cuestión de días le dio la vuelta al mundo en la portada de todos los periódicos.

La protagonista de la fotografía era Kim Phuc, que a sus 9 años en ese entonces, huía de los ataques de un avión estadounidense que lanzó una bomba de napalm (una sustancia que genera más combustión que la gasolina normal), cerca a su población en Trang Bang. La niña sufrió quemaduras en todo su cuerpo y tuvo que ser cometida a 17 injertos de piel y una recuperación de 14 meses.

"Siempre recuerdo aquel horrible día en el que huimos de la vida a la muerte", aseguró Phuc en una entrevista de CNN en el año 2015. Para ella la fotografía le recordaba el tormento, se avergonzaba de ella e incluso llegó a odiarla. Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta que gracias a esa imagen que relataba su dolor y el terror de la guerra, los ojos de mundo se fijaron ese bombardeo, y no quedó perdido en la historia como muchos otros, al contrario, hay quienes aseguran que debido a la presión mediática se aceleraron los acuerdos que concluyeron con la retirada de las tropas norteamericanas.

“Creo que mi fe fue la que me ayudó a abrazar la vida de nuevo [...] Oré mucho pidiendo ayuda, porque quería seguir adelante, casarme y tener hijos. Y cuando Dios me concedió eso, a partir de ese momento aprendí a perdonar”.

