Cris Valencia entregó una respuesta contundente: ¿prefirió los besos de Karina García o de Yana Karpova?

Cris Valencia, el joven cantante de música urbana, ha sido uno de las tendencias de los últimos días. Una de las razones es que Yana Karpova, su novia rusa, ingresó a La Casa de los Famosos Colombia 2025.

Sin embargo, una modelo que estuvo en el reality desde el primer día ya se había dado un beso con él. Se trata de Karina García, que no ha tenido una buena relación con Yana Karpova en 'la casa más famosa de Colombia' y ha acusado a la cantante e influencer de Moscú, Rusia, de estar celosa por lo que sucedió en el pasado con Cris Valencia.

El momento de mayor tensión desde que Yana Karpova se convirtió en la nueva habitante de La Casa de los Famosos Colombia se vivió cuando acusó a Karina García de darle golpes con los codos y los pies para no dejarla dormir.

Sin embargo, el 'jefe' del reality revisó las cámaras y determinó que la modelo no había tenido intención de agredirla y que todo se trató de movimientos involuntarios que ejecutó cuando estaba dormida.

Tras ese hecho, Cris Valencia le concedió una entrevista a MIX y se pronunció sobre ese episodio que ocurrió en La Casa de los Famosos Colombia 2025. Pero, además, se atrevió a responder quién besa mejor entre Yana y Karina.

Estas fueron las declaraciones de Cris Valencia sobre Yana Karpova y Karina García

Cris Valencia, el artista de Caldas, reconoció que seguía La Casa de los Famosos Colombia 2025 y que, incluso, en varios momentos del día ingresaba a ver qué se encontraba haciendo Yana, su novia.

No obstante, aclaró que no vio ninguna prueba contundente de que Karina haya golpeado a Yana y que, en consecuencia, no podía emitir ningún juicio.

"Yo no sé qué pensar de eso ahí, no vi cómo fue, no apareció ningún clip y entonces no puedo dar fe de eso", afirmó Cris Valencia en MIX.

Además, posteriormente, los panelistas le preguntaron de manera directa sobre quién consideraba que besaba mejor y sus palabras fueron las siguientes:

"Mi bebé, mi bebé, yo no puedo hacer quedar mal a mi bebé así que ella obviamente" indicó.

No obstante, también le hicieron una pregunta relacionada con que si volvería a darle un beso a Karina García y, en medio de un par de risas, dijo que sí.

Cris Valencia también habló de las comparaciones con Lady Tabares. ¿Qué dijo?

El artista de música urbana ha sido comparado constantemente en las redes sociales con Lady Tabares y, por lo tanto, se lo ha tomado de manera jocosa e, incluso, se ha reunido con ella a grabar contenido divertido para sus seguidores.

"Para mí sería un orgullo tener una mamá así de guerrera", concluyó Cris Valencia.

Recuerde ver La Casa de los Famosos Colombia 2025 en la pantalla del Canal RCN y en la nueva aplicación digital que puede descargar aquí.