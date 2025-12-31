CANAL RCN
Beéle es el artista colombiano con la canción más escuchada del 2025 en Spotify

Los artistas colombianos se llevaron el espectáculo durante lo corrido del año 2025.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

diciembre 31 de 2025
07:32 a. m.
El 2025 cierra como uno de los mejores años para los artistas colombianos, pues cantantes como Shakira, Karol G, J Balvin, Ryan Castro, Andrés Cepeda, Jhonny Rivera, entre otros, volvieron a dejar en alto la bandera del país.

Sin embargo, las listas de reproducción más importantes del mundo ya tienen el top 50 de los artistas, a nivel global, que tuvieron la canción con el mayor número de reproducciones en lo corrido del 2025.

¿Cuál fue el cantante colombiano más escuchado del 2025?

Como es de costumbre, la plataforma de streaming Spotify ya dio a conocer el top 50 global de las canciones más escuchadas a lo largo del año en el mundo. Por esto, la presencia colombiana, en esta oportunidad, estuvo a cargo del cantante Beéle, quien sin duda alguna se ha posicionado como el más fiel exponente del afrobeat en el mundo.

Su canción ‘La plena’, junto a W Sound y Ovy on the Drums, ingresó al tan esperado listado al posicionarse en el puesto número 40 con más de dos millones de reproducciones. Su gran éxito, que dura un poco más de dos minutos, ha sido una de las más reconocidas del 2025, pues se convirtió en el sencillo ideal para llegar, por primera vez, a una nominación a los premios Latin Grammy.

Por otro lado, la canción más escuchada del mundo, según el top de Spotify, es el sencillo ‘The Fate of Ophelia’ de la cantante Taylor Swift y que hace parte de su icónico álbum ‘The Life of a Showgirl’.

Beéle y Ozuna protagonizan la portada de Billboard Colombia

No cabe duda de la contundente influencia que Beéle obtuvo durante el año 2025, pues alcanzó hitos históricos para la música colombiana al lograr ingresar a contundentes listados musicales, de alto renombre en el mundo, y marcar el récord de convertirse en el único cantante en llenar 8 veces seguidas el Movistar Arena.

Por esto, su más reciente álbum colaborativo, con el cantante Ozuna, se ha convertido en el tema de conversación en importantes revistas como Billboard. Por esto, ambos cantantes protagonizaron la portada del mes de esta revista, en su edición colombiana, en donde también hicieron contundentes revelaciones.

Según el barranquillero, una de las tradiciones más importantes para él, en épocas decembrinas, es comer lechón. Otro de sus datos más random consiste en hacer muchas cosas al tiempo y acompañar algunos de sus momentos con tabaco.

