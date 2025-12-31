CANAL RCN
Horóscopo de hoy: miércoles 31 de diciembre de 2025

Este miércoles 31 de diciembre, el cierre de este año llega con una energía de balance, gratitud y liberación.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

diciembre 31 de 2025
06:45 a. m.
Los doce signos están llamados a mirar atrás sin culpa, reconocer lo aprendido y soltar cargas emocionales que ya no pertenecen al nuevo ciclo. Es un día ideal para despedirse de relaciones, miedos y hábitos que cumplieron su función, y para formular deseos conscientes para el 2026.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Hoy no es para correr, es para mirar atrás con orgullo. El 2025 te enseñó a levantarte incluso cuando dudabas. Esta noche cierra capítulos con gratitud y haz un deseo claro: el 2026 necesita tu valentía, pero también tu calma.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Fue un año intenso emocionalmente, pero aprendiste a soltar lo que ya no te nutría. Hoy date permiso de celebrar lo que sí resistió contigo. El amor y la estabilidad serán protagonistas en el nuevo ciclo.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Cambiaste más de lo que imaginas. Este 31 es ideal para ordenar pensamientos, despedirte de culpas y quedarte con las lecciones. El 2026 llega con conversaciones importantes y decisiones que te abrirán caminos.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Cerraste heridas que parecían eternas. Hoy honra tu sensibilidad y rodéate de quienes sí te cuidaron. El nuevo año te traerá más seguridad emocional y proyectos que nacen desde el corazón.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Brillaste, pero también aprendiste a no cargar con todo. Este cierre de año te invita a reconocer tu crecimiento interno, no solo el externo. El 2026 te pedirá liderazgo, pero desde la empatía.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Te exigiste mucho y hoy el mensaje es claro: hiciste lo mejor que pudiste. Suelta la autocrítica esta noche y permite que el nuevo año te sorprenda. Se vienen oportunidades si confías más en ti.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Aprendiste a elegirte, incluso cuando fue incómodo. Este 31 de diciembre marca un antes y un después en tus relaciones. El 2026 trae equilibrio, pero también decisiones firmes que te darán paz.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Fue un año de transformaciones profundas. Hoy no mires lo que perdiste, sino en quién te convertiste. El nuevo año llega con poder personal, pasión renovada y verdades que liberan.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Cerraste el 2025 con más sabiduría que prisa. Hoy agradece los viajes internos y externos. El 2026 promete aventuras, aprendizajes y nuevos comienzos si sigues escuchando tu intuición.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Trabajaste duro y hoy es momento de reconocerte sin culpas. Este cierre de año te invita a soñar más grande y a no postergar tu felicidad. El 2026 te recompensará con estabilidad y logros.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Te atreviste a ser distinto, incluso cuando no te entendían. Hoy celebra tu autenticidad y visualiza el futuro que quieres crear. El nuevo año trae cambios inesperados, pero positivos.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Sanaste en silencio, y eso también cuenta. Este 31 es perfecto para perdonarte y agradecer tu resiliencia. El 2026 llega con inspiración, amor y conexiones profundas que te renovarán.

