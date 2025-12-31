Como un héroe despidieron a Rodrigo Ureña, tricampeón que llega a Bogotá para firmar con Millonarios

En el fútbol sudamericano, hay despedidas que trascienden el simple cambio de camiseta. La salida de Rodrigo Ureña de Universitario de Deportes es una de ellas. El mediocampista chileno cerró su ciclo en el club crema envuelto en aplausos, gratitud y reconocimiento, luego de convertirse en una de las piezas fundamentales del histórico tricampeonato que marcó una era en el fútbol peruano.

La noticia de su partida se confirmó en medio de mensajes cargados de emoción y respeto hacia la institución y la hinchada. Aunque su deseo inicial era continuar en Lima, el volante decidió aceptar un nuevo desafío profesional. Ahora, su futuro inmediato apunta a Colombia: se espera que Ureña llegue a Bogotá durante la primera semana de enero para ultimar detalles y firmar su contrato con Millonarios, club que apuesta por su jerarquía para reforzar el mediocampo de cara a la nueva temporada.

¿Quién es Rodrigo Ureña y por qué es un símbolo de Universitario?

Ureña aterrizó en el fútbol peruano en 2023 y rápidamente se ganó un lugar protagónico en Universitario. Su regularidad, liderazgo y despliegue táctico lo convirtieron en un engranaje clave del equipo que logró tres títulos consecutivos, un logro que devolvió al club crema a lo más alto tras años de espera.

Desde la primera línea de volantes, aportó equilibrio, intensidad defensiva y carácter competitivo, virtudes que lo llevaron a ser considerado uno de los mejores extranjeros de los últimos años en la liga peruana.

Más allá de los trofeos, su relación con la afición fue uno de los pilares de su paso por el club. El respaldo constante desde las tribunas y el sentido de pertenencia que mostró en cada partido construyeron un vínculo especial que hoy se refleja en una despedida cargada de respeto y admiración.

Millonarios apuesta por la experiencia y carácter de Rodrigo Ureña

El arribo de Rodrigo Ureña a Millonarios responde a la necesidad del club bogotano de fortalecer una zona clave del campo. Con pasado en América de Cali y Deportes Tolima, el chileno ya sabe lo que es competir y ganar en el fútbol colombiano: en su palmarés figuran la Liga 2020 y la Superliga 2022. Esa experiencia, sumada a su capacidad para recuperar balones y ordenar al equipo, lo perfilan como un refuerzo de impacto inmediato.

De concretarse su fichaje, Ureña se convertiría en el quinto refuerzo del conjunto azul, que ya anunció a Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Julián Angulo y Sebastián Valencia.

Millonarios no solo suma un volante de marca, sino un jugador acostumbrado a los títulos y a liderar procesos ganadores, mientras Universitario despide a un futbolista que se va como héroe y deja una historia difícil de repetir.