CANAL RCN
Colombia Video

Ideam entrega pronóstico del clima para fin de año en Colombia

Cristian Arango, coordinador de análisis y pronóstico del tiempo de la entidad, explicó las condiciones esperadas para el 31 de diciembre y el primero de enero.

Noticias RCN

diciembre 31 de 2025
07:13 a. m.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) presentó el pronóstico del tiempo para las celebraciones de fin de año en las principales regiones del país.

Cristian Arango, coordinador de análisis y pronóstico del tiempo de la entidad, explicó las condiciones esperadas para el 31 de diciembre y el primero de enero en entrevista con Noticias RCN.

Bogotá, Caribe y región cafetera con variaciones

Para Bogotá y la sabana, Arango indicó que "para hoy 31 de diciembre esperamos que continúen las condiciones secas en gran parte de la capital y zonas aledañas".

Sobre el primero de enero, señaló que "es posible que tengamos un aumento en las condiciones nubladas, pero seguirían las condiciones secas", con posibles lluvias de baja intensidad en sectores como Puente Aranda, Barrios Unidos, Teusaquillo, Fontibón, Suba y Usaquén.

En la costa Caribe, hacia el norte se mantendrán las condiciones secas con vientos "un poco por encima de lo normal", aunque sin riesgo. No obstante, en la Sierra Nevada de Santa Marta, sur de Bolívar, sur de Cesar y suroccidente de Córdoba, "esperamos algunas precipitaciones hacia el primero de enero, estas van a ser muy localizadas y posiblemente acompañadas de algunas tormentas eléctricas".

Para Antioquia y el eje cafetero, se proyectan lluvias en el noroccidente del departamento, cercanías al Golfo de Urabá, occidente y sur. En Medellín podrían presentarse precipitaciones el primero de enero, mientras que en la región cafetera se esperan lluvias en el occidente de Caldas, sectores de Risaralda y norte de Quindío.

Corredores viales y perspectivas de calor en 2026

Respecto a los principales corredores viales, en la región pacífica y zonas cercanas a la Panamericana se anticipan precipitaciones en sectores del Cauca y sur del Valle del Cauca.

En la Vía al Llano, el tiempo seco predominará el 31 de diciembre, aunque "hacia el primero es posible que tengamos algunas precipitaciones pero finalizando la tarde o en horas de la noche".

Consultado sobre una posible ola de calor similar a la que afecta a Chile y Argentina, Arango explicó que "diciembre es tradicionalmente un mes seco igual que enero y febrero", pero aclaró que este mes ha registrado lluvias "un poco por encima de lo normal en sectores de la región Andina y Caribe".

Las altas temperaturas "se empiecen a presentar hacia mediados de enero y principalmente en el mes de febrero", concluyó el experto del Ideam.

