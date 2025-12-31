CANAL RCN
Tendencias

Consejos para mantener a salvo a las mascotas de la pólvora este fin de año

Aunque el fin de año es la mejor época para celebrar, el bienestar de las mascotas también debe ser prioridad.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 31 de 2025
06:29 a. m.
Llegó el tan anhelado 31 de diciembre y con esta festividad millones de personas se dispondrán a celebrar la nochebuena en compañía de sus familiares, amigos y seres más queridos. Sin embargo, no cabe duda de que el uso indiscriminado de la pólvora no solo deja víctimas humanas, sino que también animales.

Según informes del IDPYBA, son diferentes las especies que se ven afectadas por las fuertes explosiones de estos materiales, tales como los perros, gatos, aves, incluso se han reportado colonias de abejas afectadas.

Por esto, para enfocarnos en los animales de compañía, especialistas han hecho una serie de recomendaciones para cuidar el bienestar de aquellas mascotas que se ven afectadas por el estrés, el miedo y demás síntomas nefastos que se exacerban con la pirotecnia.

Consejos para cuidar a las mascotas de la pólvora

Según el Instituto de Protección y Bienestar Animal, el fuerte ruido de la pólvora puede generar, en algunos animales, consecuencias negativas como pánico, ansiedad, náuseas, huidas o escapes, taquicardia, infartos, desorientación, aturdimiento, abortos y, en casos extremos, provocar la muerte.

De esta manera, algunos especialistas han recomendado diferentes consejos para proteger y generar espacios tranquilos donde las mascotas puedan refugiarse durante estas fiestas:

Crear un lugar seguro

Si en redes sociales han circulado videos de personas que deciden crear un fuerte dentro de sus clósets para sus mascotas, no es una exageración. Especialistas explican que crear un lugar seguro en donde los animales puedan esconderse es una de las mejores opciones para prevenir los intentos de huida.

Acondicionar habitaciones, espacios cerrados, donde circule el aire, entre otras zonas aisladas de la casa son la mejor opción. Así mismo, estos lugares deben contar con elementos de ayuda como los juguetes favoritos del animal, mantas protectoras y almohadas.

Aislar el sonido

Aunque puede llegar a ser complejo, algunas acciones pueden ayudar a disminuir el fuerte sonido de la pólvora. Tips como cerrar las ventanas, cortinas y puertas son acciones clave para bloquear la entrada del sonido.

Suministrar medicamentos especializados para calmar a la mascota

Acudir al veterinario para hacer uso de medicamentos o productos calmantes antes de suministrarlos es la mejor opción. Así mismo, en algunas tiendas para mascotas se pueden encontrar productos con calmantes naturales para reducir el estrés y la ansiedad.

Camuflar el ruido de las explosiones

Aunque no se pueden ocultar los fuertes ruidos de las explosiones, hay maneras para poder camuflar estos mismos. El uso de televisores inteligentes, radios o incluso parlantes para reproducir música relajante es uno de los tips más recomendados para aquellas mascotas que deben permanecer solas durante la nochebuena.

En plataformas como YouTube ya hay canales especializados en calmar, entretener y reducir el estrés y la ansiedad en mascotas como perros y gatos. Algunos de estos son: Relax My Dog/ Cat, Pet Relaxation y Calm Your Dog.

Estos canales ofrecen videos de más de 24 horas sin anuncios para que las mascotas tengan una jornada continua de sonidos y música relajante para mitigar los efectos de la pólvora.

