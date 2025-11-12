Estafadores aprovechan la Navidad: así opera el estilista que engaña a sus clientas en Bogotá

Llega la Navidad, una de las épocas más esperadas del año. Sin embargo, también es un momento en el que muchos estafadores aprovechan el aumento de compras, promociones y envíos para engañar a las personas y sacar provecho económico.

¿Cuáles son las estafas más comunes en Navidad?

Durante las festividades, una de las modalidades más frecuentes son las promociones falsas diseñadas para captar datos sensibles. También circulan páginas que imitan la identidad visual de comercios reconocidos para robar información de tarjetas de crédito, así como mensajes que simulan notificaciones de entrega o actualizaciones de pedidos que jamás fueron realizados.

Otra estafa recurrente son los mensajes distribuidos por WhatsApp que redirigen a enlaces falsos, piden validar la identidad, activar supuestos bonos navideños o participar en sorteos engañosos.

Otras estafas que aumentan en Navidad

A esto se suman casos de emprendimientos o servicios informales que engañan a sus clientes. Uno de los más comentados recientemente en redes sociales es el de un estilista que reside en Bogotá.

Según relataron varias personas, el “modus operandi” comienza cuando el supuesto profesional pregunta qué estilo o diseño desea el cliente. Luego solicita fotos de referencia y del estado actual del cabello para “preparar la cita”. Para reservar el turno, exige un adelanto de $50.000 pesos y un día antes del servicio envía mensajes para confirmar los detalles.

Pero cuando llega la fecha pactada, el estilista desaparece por completo: deja de responder mensaje y nunca se presenta a la cita, dejando a las víctimas sin su dinero y sin el servicio.

Por ello, los expertos recomiendan verificar siempre la autenticidad de las páginas y promociones, desconfiar de enlaces que lleguen por mensajes no solicitados y revisar las opiniones de otros usuarios antes de contratar un servicio.