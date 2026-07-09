Estos son los artistas encargados del show de medio tiempo en la final del Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 está cada vez más acercándose a su gran final y millones de espectadores se encuentran a la espera por conocer a los próximos equipos que disputarán el trofeo más anhelado por las selecciones del mundo entero.

Ante la expectativa por los últimos partidos, la FIFA ya hizo oficial el listado de los artistas que tendrán la oportunidad de presentarse en el show de medio tiempo para la gran final que se disputará el próximo domingo 19 de julio de 2026.

Artistas que cantarán en la final del Mundial 2026

La FIFA ha sorprendido al anunciar, por primera vez, una clausura para la Copa del Mundo que contará con la participación de más de cinco artistas. Para esta edición, el show de medio tiempo tendrá una duración de 11 minutos y se llevará a cabo en el MetLife Stadium, en Nueva York.

Este esperado show estará a cargo de Shakira, Madonna, BTS, Justin Bieber, Gustavo Dudamel, Coldplay junto al coro PS22, Burna Boy y los personajes de ‘Sesame Street’ y ‘The Muppets’.

Así mismo, por medio de un comunicado, la FIFA anunció que este show apoyará al Fondo de Educación FIFA Global Citizen con el que se busca ampliar el acceso a la educación para niños en todo el mundo.

Dicho encuentro musical marcará un hito para la historia de este espectáculo ya que es la primera vez que se realiza durante el entretiempo del encuentro deportivo y no al inicio como ha solido realizarse.

Así mismo, la FIFA anunció que ya se ha logrado un recaudo de más de 50 millones de dólares que estarán destinados a proyectos sociales. Según organizadores del evento, un dólar de cada entrada vendida para todos los partidos ha sido destinado para apoyar este fondo.

¿A qué hora será la final del Mundial 2026?

El último partido de la Copa del Mundo 2026 se llevará a cabo el domingo 19 de julio de 2026 y dará inicio a las 2:00 p.m., hora Colombia.

Tras los primeros 45 minutos del encuentro, se espera que el show de medio tiempo inicie sobre las 3:00 p.m. en donde, al parecer, la presentación tendría un formato similar al de las pasadas inauguraciones para la misma edición.