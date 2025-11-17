¿Cuándo será la final de la Hackabox 2025 con competidores de Bogotá y Cundinamarca?

Con más de 2.000 jóvenes participantes y 35 equipos finalistas, la Hackabox Bogotá Región 2025 se prepara para su gran final el próximo 9 de diciembre en el Auditorio Principal de la Cámara de Comercio de Bogotá, sede Salitre.

El evento, liderado por la Fundación Sandbox, consolida a esta iniciativa como una de las plataformas de innovación social y tecnológica más importantes del país, al conectar talento joven con oportunidades reales de transformación en los territorios.

Durante esta jornada, los equipos finalistas, 20 de Bogotá y 15 de distintas provincias de Cundinamarca, presentarán los proyectos que desarrollaron a lo largo del año, con el acompañamiento de mentores y aliados estratégicos del ecosistema de innovación.

Sus propuestas abordan desafíos en salud mental, sostenibilidad, educación, emprendimiento y empleo juvenil, demostrando la capacidad de la juventud para generar soluciones creativas y de impacto.

¿Qué es la Hackabox y que busca en su edición 2025?

La Hackabox no es una competencia convencional, es un proceso formativo y colaborativo que busca democratizar la innovación. En su edición 2025, la iniciativa dio un salto territorial al integrar a las 15 provincias de Cundinamarca, ampliando su alcance a zonas rurales y fortaleciendo una red de formación en habilidades digitales, liderazgo y emprendimiento.

De esta manera, jóvenes de municipios apartados pudieron acceder a herramientas tecnológicas y a un entorno de aprendizaje conjunto con sus pares urbanos. Daniela Figueroa, gerente de la Fundación Sandbox, explicó que:

El valor de la Hackabox está en su capacidad de conectar propósitos y talentos. En 2025 no solo acompañamos ideas, sino que potenciamos liderazgos jóvenes que están transformando sus comunidades desde la acción y la creatividad.

El premio que se llevará el ganador de la Hackabox

El evento final contará con la participación de un jurado integrado por representantes de la academia, el sector empresarial y organizaciones del ecosistema digital, quienes evaluarán las propuestas bajo cuatro criterios: impacto social y territorial, nivel de innovación, viabilidad técnica y sostenibilidad.

El equipo ganador recibirá un reconocimiento de $3.000.000, además del acompañamiento para fortalecer su proyecto y llevarlo a la siguiente fase de desarrollo.

La Hackabox Bogotá Región 2025 es fruto del trabajo articulado entre la Fundación Sandbox, GOYN Bogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y más de 15 entidades aliadas del sector académico, privado y público. Juntas, estas instituciones promueven la innovación con propósito social como motor del desarrollo territorial y del fortalecimiento del talento juvenil.

Más que una competencia, la Hackabox se ha convertido en un movimiento regional de innovación con sentido humano, donde las ideas se convierten en herramientas de cambio.