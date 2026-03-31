Reconocida cantante colombiana fue víctima de angustioso intento de robo: le apuntaron con un arma de fuego

En las últimas horas, una importante artista colombiana reveló que vivió uno de los momentos más preocupantes de su vida y que, incluso, llegó a pensar lo peor.

Se trata de Shaira, la ganadora del Factor XS, que fue víctima de un intento de robo en Bogotá y vio cómo dos ladrones le apuntaron con un arma de fuego a ella y a su mamá.

Todo ocurrió en Engativá y, por lo tanto, la artista ya presentó la respectiva denuncia ante las autoridades y le pidió al alcalde Carlos Galán que puedan tomarse las medidas correspondientes.

Esto relató Shaira, la reconocida cantante colombiana, tras ser víctima de la delincuencia en Bogotá

Shaira, en un video que publicó en Instagram, contó que llegó al barrio Los Cerezos, en Engativá, debido a que necesitaba encontrarse con una amiga.

Sin embargo, de un momento a otro, dos hombres la interceptaron a ella y a su mamá con armas de fuego.

"El 26 de marzo, junto con mi madre, fuimos víctimas de la delincuencia acá en Bogotá. Resulta que después del partido nosotras fuimos a recoger unas cosas en casa de una amiga, en el barrio Los Cerezos, en Engativá, y cuando llegamos llevábamos como 10 minutos hablando y yo tenía la puerta del carro abierta. Estábamos hablando normal y lo que no quiero que pase es que empiecen a comentar cosas como 'ay, pero da mucha papaya' porque la verdad, siento yo, que esas cosas no deberían pasar así", comenzó relatando Shaira.

"Estaba ella, estaban sus dos hijos pequeños, estaba mi madre y estaba yo. Un carro se nos hizo en la parte de atrás de la camioneta y a mí se me hizo muy extraño porque yo pensé que vivían al frente o necesitaban que yo me corriera, pero en ningún momento dijeron nada. Ahí hubo un momento en el que un hombre se bajó, me volteó a mirar a mí, se puso la capota de su saco y me apunta con un arma. Vino directamente hacia mí y no sé si quería bajarme del carro, pero en ese momento pensé lo peor. Después se bajó otra persona con un arma y, en el momento en el que se acercó hacia mí, mi mamá lo primero que hizo para defenderme fue írsele encima y a ella le pusieron una pistola en la cabeza. Uno no está preparado para ese tipo de situaciones y yo lo primero que hice en el momento de debilidad fue decirles 'llévense lo que quieran'. Sin embargo, todo ocurrió en un lapso de 15 segundos, fue demasiado traumático, y no sé qué pasó, yo creo que fue Dios, porque no nos quisieron hacer nada ni se llevaron nada", añadió.

Su relato completo se puede escuchar aquí:

¿Cómo ha avanzado la investigación tras el intento de robo a Shaira, la reconocida cantante colombiana?

Shaira logró ver algunas cámaras de seguridad y recopilar algunos videos que registraron lo sucedido.

En consecuencia, compartió ese material en sus historias de Instagram y, además, se lo proporcionó a las autoridades para que puedan hacerles seguimiento a los responsables.

"Dejo algunos videos de las cámaras de seguridad en mis historias, pero repito: no tengo en mi poder el único video que captó el lugar exacto. Por eso dejo todo en manos de la justicia. Cuídense mucho, mi gente", también afirmó Shaira.