Lo que debe saber de su computador para tener una mejor experiencia en sus videojuegos

El panorama gamer está viviendo una transformación; hace una década, 8 GB de memoria RAM eran suficientes para correr títulos de alto nivel, pero ahora con el tiempo, el estándar pasó a ser 16 GB, cifra que durante años fue la recomendada para quienes buscaban un rendimiento estable.

Sin embargo, esa época parece haber quedado atrás: el salto tecnológico de los videojuegos modernos está poniendo a prueba incluso a los equipos más robustos.

¿Cuál es la memoria que ahora debería utilizarse para un mejor rendimiento?

Durante el Mes del Gamer, la compañía Kingston Technology expuso que la memoria RAM dejó de ser un accesorio técnico secundario y se ha convertido en un componente crucial que define la fluidez de una partida.

De acuerdo con su análisis, los títulos AAA de última generación, con mapas gigantescos, físicas realistas y simulaciones cada vez más exigentes, están marcando un punto de quiebre: los 16 GB se quedaron cortos y los 32 GB empiezan a consolidarse como el nuevo estándar mínimo para el jugador que busca una experiencia completa y sin interrupciones.

Según explicó Juan José Sandoval, Country Manager Colombia en Kingston Technology:

En el Mes del Gamer, la pregunta no es solo cuánta memoria tener, sino cuál es la adecuada para el tipo de experiencia que buscas. Contar con la memoria correcta no solo optimiza cada partida, sino que prepara al jugador para los desafíos tecnológicos de los próximos años.

Lo que los jugadores no siempre saben

El impacto en FPS: aunque muchos jugadores asocian los fotogramas por segundo únicamente con la tarjeta gráfica, la RAM influye directamente en la estabilidad. Si la memoria se satura, los FPS pueden caer abruptamente, incluso con una GPU potente.