Este sería el nuevo videojuego creado de Elon Musk con inteligencia artificial

Elon Musk una de las figuras más influyentes del mundo, reveló que quiere crear un videojuego con ayuda de la Inteligencia Artificial.

¿Cómo sería la nueva propuesta de Elon Musk?

Según el empresario, el videojuego será desarrollado con IA y podría estar disponible antes de finalizar el 2026. Aunque aún no se han revelado muchos detalles, se sabe que el proyecto estará a cargo del estudio de juegos de xAI, lo que promete una experiencia mucho más innovadora y sorprendente.

Ahora bien, lo que se busca es que Elon Musk quiera ir un paso más allá, y se confirmó que el título contará con secuencias generadas exclusivamente por el modelo de IA Grok, lo que marcaría un hito en la integración de esta tecnología en el mundo del entretenimiento digital.

¿Cuáles son las aplicaciones creadas por Elon Musk?

Hay que recordar que Grok es una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por xAI, la empresa fundada por Elon Musk. Está diseñada para ofrecer respuestas precisas, contextuales y asistir a los usuarios en una amplia variedad de tareas, desde la búsqueda de información hasta la generación de contenido.

Lanzada en 2023, después de la empresa de Chat GPT, Grok se encuentra integrada dentro de la plataforma X (antes Twitter), lo que le permite acceder al flujo de publicaciones en tiempo real y responder con base en los temas más recientes y relevantes.

Además, cuenta con la capacidad de explorar la web para ofrecer información actualizada en cada consulta.

Actualmente, la herramienta está disponible para los usuarios de X Premium, y su propósito es mejorar la experiencia dentro de la plataforma, combinando la inmediatez de las redes sociales con la potencia de la inteligencia artificial.

Esta nueva herramienta representa un paso importante en la visión de Elon Musk por integrar la IA en la vida cotidiana, acercando a los usuarios a una forma más interactiva, rápida y personalizada de acceder a la información.