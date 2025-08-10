CANAL RCN
Tendencias

Este sería el nuevo videojuego creado de Elon Musk con inteligencia artificial

Según el empresario, el videojuego será desarrollado con IA y podría estar disponible antes de finalizar el 2026.

Elon Musk
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 08 de 2025
01:48 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Elon Musk una de las figuras más influyentes del mundo, reveló que quiere crear un videojuego con ayuda de la Inteligencia Artificial.

El nuevo ADN empresarial: agilidad, tecnología y aprendizaje continuo
RELACIONADO

El nuevo ADN empresarial: agilidad, tecnología y aprendizaje continuo

¿Cómo sería la nueva propuesta de Elon Musk?

Según el empresario, el videojuego será desarrollado con IA y podría estar disponible antes de finalizar el 2026. Aunque aún no se han revelado muchos detalles, se sabe que el proyecto estará a cargo del estudio de juegos de xAI, lo que promete una experiencia mucho más innovadora y sorprendente.

Ahora bien, lo que se busca es que Elon Musk quiera ir un paso más allá, y se confirmó que el título contará con secuencias generadas exclusivamente por el modelo de IA Grok, lo que marcaría un hito en la integración de esta tecnología en el mundo del entretenimiento digital.

La razón por la que Elon Musk canceló Netflix: polémica mundial por serie infantil
RELACIONADO

La razón por la que Elon Musk canceló Netflix: polémica mundial por serie infantil

¿Cuáles son las aplicaciones creadas por Elon Musk?

Hay que recordar que Grok es una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por xAI, la empresa fundada por Elon Musk. Está diseñada para ofrecer respuestas precisas, contextuales y asistir a los usuarios en una amplia variedad de tareas, desde la búsqueda de información hasta la generación de contenido.

Lanzada en 2023, después de la empresa de Chat GPT, Grok se encuentra integrada dentro de la plataforma X (antes Twitter), lo que le permite acceder al flujo de publicaciones en tiempo real y responder con base en los temas más recientes y relevantes.

Además, cuenta con la capacidad de explorar la web para ofrecer información actualizada en cada consulta.

Actualmente, la herramienta está disponible para los usuarios de X Premium, y su propósito es mejorar la experiencia dentro de la plataforma, combinando la inmediatez de las redes sociales con la potencia de la inteligencia artificial.

Esta nueva herramienta representa un paso importante en la visión de Elon Musk por integrar la IA en la vida cotidiana, acercando a los usuarios a una forma más interactiva, rápida y personalizada de acceder a la información.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Ryan Castro anuncia el lanzamiento de la segunda parte de su álbum de dancehall

Artistas

El nostálgico video con el que Raúl Ocampo recordó a Alejandra Villafañe en su cumpleaños

Fenómenos naturales

Luna de cosecha: cuándo volver a ver el gran fenómeno natural en lo que queda del 2025

Otras Noticias

Inpec

Inpec solicitó permiso de porte de armas para sus funcionarios tras recientes ataques

El director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, explicó las medidas de seguridad implementadas tras los recientes ataques a guardias penitenciarios.

Medio oriente

Tercera jornada de negociaciones entre Israel y Hamás en Egipto: se espera posible cese de hostilidades

El objetivo principal es lograr un alto al fuego en la Franja de Gaza, con la participación de una delegación estadounidense en las conversaciones.

WhatsApp

Alertan sobre nuevo virus en WhatsApp que se está propagando en Sudamérica: así funciona

Selección Colombia

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub-20: vea el juego en directo

Enfermedades

Colombia, entre los países con más calvos del mundo: así quedó en ranking internacional