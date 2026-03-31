"En riesgo": vidente realizó preocupante predicción sobre Colombia: ¿cuál fue?

En el último tiempo, Karen Cano se ha posicionado como una de las astrólogas más consultadas por los internautas debido a que ha acertado varias predicciones.

Por lo general, Karen no solo analiza la suerte para cada uno de los signos zodiacales, sino que analiza qué podría pasar en cada uno de los países.

Fue así como en los últimos días habló de una situación que podría poner en alerta a Colombia. ¿Qué fue exactamente lo que dijo? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Esta fue la alarmante predicción que la vidente realizó sobre Colombia

Karen Cano, en su cuenta de TikTok en la que tiene más de 300.000 seguidores, expuso que tuvo una visión en la que presenció incendios y explosiones caóticas.

"Hace dos noches tuve un sueño muy fuerte, muy difícil y me mostraban unos lugares muy específicos. Además, una voz me dijo: 'Kazajistán, México y Colombia tienen una energía pesada ahora y están en riesgo", comenzó relatando.

"Me mostraban llamas, explosiones y mucho caos. No puedo decirles fecha porque nunca nos dicen fecha específica, pero sé que no está muy lejano. Muchas personas están soñando lo mismo y también han visto inundaciones, deslizamientos de tierra y temblores. Me nació decirlo para advertir, aunque es difícil que eso se pueda evitar, pero estamos en oración", agregó.

¿Qué más han dicho las videntes sobre Colombia en los últimos días?

Aparte de Karen Cano, Alexandra Vidente Mundial también tuvo en cuenta a Colombia para analizar las elecciones presidenciales.

De acuerdo con su lectura, Iván Cepeda es el candidato que mejor aura astrológica tiene e, incluso, podría obtener la victoria en la primera vuelta del 31 de mayo.

Sin embargo, Mhoni Vidente, la importante astróloga radicada en México, no ha coincidido con esa predicción, sino que ha manifestado que ganaría un candidato de 'derecha' por una diferencia muy mínima.