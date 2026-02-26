Mhoni Vidente lanzó predicción para el concierto de Shakira en México tras la muerte de 'El Mencho': esto dijo

Shakira, la reconocida cantante barranquillera, se presentará el 1 de marzo en la Ciudad de México, de manera gratuita.

Su concierto será en el Zócalo capitalino, a partir de las 8:00 de la noche.

"México de mi vida, llegó la hora de regresarles un poco de todo ese cariño que me han brindado. Este 1 de marzo estaré dando un concierto completamente gratuito para todos ustedes en el Zócalo de la Ciudad de México", confirmó Shakira en sus redes sociales.

"Estaremos transmitiendo parte del show en vivo por mis canales para todos los que se quieran unir a esta celebración. Los amo", añadió.

Sin embargo, tras el abatimiento de 'El Mencho', que fue catalogado como el narcotraficante más buscado por Estados Unidos en el último tiempo, varios seguidores se han preguntado si la presentación de la artista colombiana se cancelaría por motivos de seguridad.

Y, en medio de esa coyuntura, Mhoni Vidente realizó una predicción. ¿Cuál fue?

Esta fue la predicción de Mhoni Vidente para el concierto de Shakira en México tras la muerte de 'El Mencho'

Aunque después de la muerte de 'El Mencho' se desató una ola de violencia en México, Mhoni Vidente aseguró que la presentación de Shakira no se cancelará y que no habrá ningún contratiempo.

"Shakira viene el domingo. Primero se va a presentar en Yucatán, Mérida y regresa el 1 de marzo aquí al Zócalo. Ella no piensa cancelar", aseguró Mhoni Vidente.

"Se visualiza 80.000 personas o más. Además, ella después se va a Miami porque está arreglando papeles para irse otra vez a vivir a España por los niños. Todo parece indicar que se va con el novio, que es un jugador que se encuentra en Estados Unidos", añadió la reconocida astróloga radicada en México.

Estas son las recomendaciones del Gobierno de la Ciudad de México para el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de sus redes sociales, ha dejado claro que está permitido el ingreso de bolsos de mano, binoculares, celulares, impermeables, abrigos. Asimismo, ha recomendado asistir con zapatos cómodos.

Mientras tanto, ha informado que no se permitirán objetos como: