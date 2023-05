La Sirenita: ¿cuánto cuesta ir a verla en cine?

La adaptación live action de La Sirenita se ha convertido, tras pocas horas de su estreno, en una de las películas más aplaudidas de Disney por su tinte progresista, inclusivo y por su evidente lucha contra los estereotipos de raza y género.

Tras su versión original estrenada en 1989, la nueva Sirenita llegó a la pantalla grande de todo el mundo con un fresco tono en el que el príncipe Eric termina enamorado de Ariel, no solo por su belleza y su voz, sino por sentir que comparten proyectos y visiones comunes, una perspectiva disruptiva para uno de los más queridos clásicos de Disney.

Y es que un plus del live action protagonizado por Halle Bailey es, precisamente, el mensaje de que esta nueva Ariel, a diferencia de la presentada en el 89, no deja su vida en el mar por el príncipe Eric, sino por su deseo de vivir en libertad en un mundo con el que sueña desde siempre.

La Sirenita fue estrenada en todos los cines de Colombia el pasado 25 de mayo, en versiones 2D y 3D, doblada y subtitulada. Sin embargo, una de las preguntas suele estar sobre el precio para ver los grandes estrenos en la pantalla grande.

En Cine Colombia, por ejemplo, la entrada en localidad general para ver La Sirenita puede oscilar entre los $14.600 y los $30.500 precio full (exceptuando los miércoles), dependiendo del cinema que se escoja. En preferencial, el valor puede estar entre los $18.000 y $37.900.

En Cinema Procinal, entretanto, el precio para la entrada general está entre los $6.000 en hora feliz y $18.900 en horario estándar; mientras que en localidad preferencial o black star, podría variar de los $12.500 a los $25.000.

En Cinépolis, la entrada para ver La Sirenita en 3D cuesta $12.500 en localidad general y $15.100 en preferencial.

Finalmente, en Cinemark, la entrada puede costarle hasta $30.950 en general, y cerca de $34.500 en sillas premium.

Cabe recordar que los precios en cada cinema están sujetos a horarios, ubicación, localidad y franja horaria, teniendo en cuenta que se manejan diversas promociones dependiendo del día de la semana o la sede en la que se desee ver la película.

