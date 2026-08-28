¿Cuánto vale el GTA VI en Colombia y en qué consolas estará disponible?

Hay furor en redes sociales por el estreno de Grand Theft Auto VI, un juego que es esperado por millones de personas desde hace más de una década, recordando que el GTA V salió en el año 2013. El próximo 19 de noviembre se pondrá fin a la expectativa.

Rockstar Games, empresa desarrolladora, publicó un gameplay de 26 minutos, donde dejan ver la calidad de un videojuego en el que trabajaron por mucho tiempo. Los clips son virales y motivó a muchos indecisos a comprarlo, incluso desde la preventa que está disponible hace semanas.

¿Cuánto vale el GTA VI en Colombia?

El precio de venta oficial del GTA VI es de $79,99 USD para la versión estándar y $99,99 USD en Ultimate. Sin embargo, el precio publicado en las páginas oficiales de Xbox y PlayStation va más allá de la conversión de dólares a pesos.

En la tienda de Xbox aparece publicado a $339.900 COP para la versión estándar, mientras que la versión Ultimate está en $424.900.

En cuanto a la PlayStation Store, los precios se manejan en dólares, pero hay que considerar variables como los impuestos. Hay estimaciones que lo acercan a $299.000 en la versión estándar, considerando el bajo precio del dólar.

¿En qué consolas corre el GTA VI y cuánto valen en Colombia?

De momento, el estreno de GTA VI solamente está disponible para PS5 y Xbox Series X/S. No saldrá para generaciones anteriores de estas consolas y de momento no hay un anuncio sobre Nintendo Switch o PC.

El precio de estas consolas varía dependiendo el lugar donde se compre y de la versión que los usuarios adquieran.