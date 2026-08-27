Karina García reveló detalles de las complicaciones que ha presentado con su embarazo

Karina García ha sorprendido a sus más fieles fanáticos tras revelar, recientemente, el género de su bebé y algunos de los detalles detrás de su tercer embarazo.

Pese a que su relación con el cantante Kris R ha sido fuertemente cuestionada en redes sociales, la pareja se ha mostrado bastante unida durante la espera del que sería el primer hijo del trapero.

Sin embargo, la mujer generó angustia entre sus seguidores, en días pasados, al revelar que atravesó por algunas complicaciones en su salud tras vivir el más reciente terremoto, de magnitud 7,4, del 10 de agosto.

¿Qué ocurrió con el embarazo de Karina García?

Según la más reciente entrevista con 'Buen día, Colombia', durante el concierto ‘Colombia: Voces por la Vida’, Karina manifestó que atravesó por un cuadro complicado de salud a raíz de la situación vivida durante el fuerte sismo.

La antioqueña explicó que durante el evento presentó fuertes contracciones que la llevaron a dirigirse de inmediato a adquirir asistencia médica.

Pese a la preocupación por el cuidado de su bebé y las semanas de gestación que posee actualmente, los médicos descartaron las posibilidades de inducir su parto. Así mismo, la mujer afirmó que actualmente el estado de salud suyo y de su hijo es óptimo para que el embarazo continúe sin problemas.

“Después del terremoto tuve contracciones porque realmente fue muy fuerte para mí. Casi se me viene el bebé, pero bueno (...) afortunadamente ya todo está bajo control, cuidándome, no puedo hacer mucho, pero yo estoy segura que Diosito todavía no va a permitir que mi bebé nazca porque no es el tiempo todavía”.

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Karina García sobre el género de su bebé

Por otro lado, la mujer aseguró que la revelación del género de su tercer hijo fue una gran sorpresa ya que se encontraba preparada para tener una niña. Aunque en varias ocasiones llegó a soñar con una bebé, finalmente en la revelación de género descubrió que sus suposiciones habían fallado.

“Te juro por Dios que mi intuición me decía que era una niña. En mis sueños se me aparecía mucho una niña, entonces yo decía que sí era una niña (...) pero no. La intuición me falló por primera vez en mi vida”, añadió.

Pese a que aseguró que el cantante Kris R se encontraba feliz con el género de su bebé, Karina recalcó que el hombre tenía la intención de tener un varón como su primer hijo.