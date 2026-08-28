Precio del dólar tuvo cambio sorpresivo hoy 28 de agosto de 2026 y alcanzó su nivel más alto en dos semanas

En la mañana de este viernes 28 de agosto de 2026, el Banco de la República de Colombia notificó que el dólar abrió en 3.155,00 pesos.

En medio de ese panorama, la Tasa Representativa del Mercado reportó un precio de 3.144,28 pesos, lo que indica que subió 26.04 pesos respecto a la jornada anterior (27 de agosto) y alcanzó su nivel más alto en dos semanas.

La última TRM similar, según el registro histórico de la divisa estadounidense, había sido la del lunes 10 de agosto de 2026, que registró un precio de 3.157,43 pesos.

Precio del dólar en Colombia hoy 28 de agosto de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado, en comparación con la del viernes de la semana pasada (21 de agosto de 2026), tuvo un aumento de 81.32 pesos y el 2.65 %.

En balance con la TRM de hace exactamente un mes (28 de julio de 2026), se advirtió una disminución de 61.52 pesos, que representan un 1.92 %.

Analizando la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (28 de agosto de 2025), el decrecimiento fue de 612.8 pesos, que equivalen a un 16.31 %.

Y, por último, realizando el paralelo con la primera TRM reportada en el 2026, el descenso fue de 907.69 pesos y el 22.4 %.

Así se están comprando los dólares en las casas de cambio hoy 28 de agosto de 2026

En Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín, en promedio, se han identificado las siguientes tarifas durante la mañana de este viernes 28 de agosto: