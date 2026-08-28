Encontraron a una recién nacida abandonada en Antioquia: su llanto permitió que la salvaran a tiempo

Un caso de abandono de una menor conmocionó a la comunidad de Vegachí (Antioquia), donde autoridades policiales rescataron a una recién nacida que fue dejada en un lote baldío en la carrera 50B con calle 59.

El hallazgo de la bebé ocurrió después de que residentes de La Palera escucharan el llanto persistente de la menor y avisaran de inmediato a las autoridades.

Menor está siendo atendida en un centro médico

La Policía se desplazó al lugar y confirmó que se trataba de una recién nacida con signos de hipotermia, quien se encontraba en condiciones de abandono total en el terreno desocupado.

Los uniformados actuaron con rapidez y trasladaron a la menor al hospital local, donde actualmente recibe atención médica y cuidados especiales pediátricos por parte del personal de salud. El estado de la bebé está siendo monitoreado de cerca por los especialistas en Yolombó.

Este incidente pone de manifiesto la importancia de la participación ciudadana en situaciones de emergencia. La reacción inmediata de los vecinos que reportaron el llanto fue determinante para salvar la vida de la menor, quien podría haber enfrentado consecuencias fatales debido a la exposición y el abandono.

Las autoridades destacaron el compromiso y la ocasión de servicio de los policías involucrados, quienes actuaron de manera decidida ante una situación donde cada segundo resultaba crucial para preservar la vida de la recién nacida.

El caso está siendo investigado por las autoridades competentes para determinar las circunstancias del abandono e identificar a los responsables.

¿Cómo reportar un caso de abandono de menor?

El Ministerio de Justicia explica que, si una persona conoce un caso de esta índole, debe comunicarse con el Bienestar Familiar a través de la línea (57 1) 01 8000 91 80 80.

En caso de que haya signos de violencia o maltrato, hay que ponerse en contacto con la Policía de Infancia y Adolescencia. El ICBF tendrá la responsabilidad de constatar los hechos y articularse con las autoridades para garantizar los derechos del niño o niña.