Cuatro nuevos delantales negros en MasterChef Celebrity Colombia: ¿qué pasó?

Los participantes de MastreChef Celebrity 2025 iniciaron su paso en la competencia con importantes exigencias por parte de los chefs. Por esto, su compromiso será crucial en la competencia para poner en práctica todos los consejos que los chefs ya han realizado.

Sin embargo, algunas celebridades ya han hecho saber algunas de sus más importantes debilidades que les podría costar su paso por el exitoso reality del Canal RCN.

Nuevos delantales negro en MasterChef Celebrity Colombia

La cocina más importante del país tuvo su primer reto en parejas de esta nueva edición. Por esto, las estrategias fueron fundamentales a la hora de trabajar en equipo ya que las cajas misteriosas representaron el principal desafío.

No obstante, no todos los dúos obtuvieron el resultado esperado ya que se presentaron serios problemas con algunas preparaciones. Este fue el caso de Nicolás Montero y Michelle Rouillard, quienes no lograron la cocción esperada con su proteína asignada.

De igual manera, Julián Zuluaga y Luis Fernando Hoyos tuvieron que sumarse al grupo de delantales negros tras presentar unas mollejas crudas por dentro. Sin embargo, esta importante falla generó impacto entre los chefs ya que manifestaron que sus mollejas no se podían consumir en dicho estado.

Así mismo, la atención estuvo centrada en la reacción de la magistral chef Belén Alonso, quien es vegetariana y estaría realizando un importante esfuerzo por probar los platillos.

René Higuita y su accidente en MasterChef Celebrity

Por otro lado, el primer capítulo, de la cocina más famosa del país, impactó a los colombianos ya que algunas celebridades dejaron ver sus más importantes fortalezas para la competencia.

En medio del primer reto, en el que los cocineros prepararon ‘Mojojoy’, el exfutbolista tuvo un pequeño accidente ya que, mientras se disponía a preparar su plato, dejó caer los gusanos al lavador de platos.