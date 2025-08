Dani Duke le hizo contundente advertencia a La Liendra tras los rumores de supuesta infidelidad

Dani Duke y La Liendra han sido tendencia durante los últimos días debido a que los internautas, al no volverlos a ver juntos en las redes sociales, comenzar a rumorar una supuesta infidelidad.

Sin embargo, el pasado 4 de agosto de 2025, ambos aparecieron en Instagram y aclararon que siguen juntos, que están más felices que nunca y que no han tenido problemas por terceras personas.

De hecho, Dani Duke subió una foto en la que especificó que se encontraba de viaje, pero que lo que más la hacía feliz a la hora de volver era poderse reencontrar con La Liendra, su pareja.

Además, desde el regreso de la creadora de contenido al país, la pareja ha estado posteando varias historias y, en una de ellas, Dani Duke le hizo una contundente advertencia a La Liendra. ¿Cuál fue?

Esta fue la advertencia que Dani Duke le hizo a La Liendra en las últimas horas

Durante esta semana, uno de los temas más polémicas ha sido que Laura G, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, terminó que su expareja y tuvo que devolverle los regalos que él le dio.

En medio de esa coyuntura, en un video, Dani Duke le expresó a La Liendra que en caso de que él acabe la relación, ella no está dispuesta a devolverle nada.

"Ya le dije, usted me llega a dejar y yo no le devuelvo las cosas que me ha regalado. De una vez le advierto y si me llega a pedir algo me le voy a reír en la cara", afirmó Dani Duke.

¿Cómo reaccionó La Liendra tras la advertencia de Dani Duke?

Tras las palabras de Dani Duke, La Liendra quedó totalmente sorprendido y expresó que no entendía por qué le estaban diciendo eso. En consecuencia, quedó claro que aún no tiene conocimiento de lo que pasó con Laura G.

Por lo tanto, con la intención de entender el sentido del mensaje, les preguntó a sus seguidores si podían explicarle el contexto.