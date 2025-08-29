Dani Duke rompió el silencio luego de que La Liendra reveló que estuvo al borde de la muerte

El pasado 27 de agosto de 2025, La Liendra, que estaba alejado de las redes sociales por un tiempo indefinido con la intención de volver a reencontrarse con su creatividad, reapareció con un video que generó preocupación.

Mauricio Gómez grabó una historia de Instagram en la que mostró que tenía múltiples heridas en la cara, pero no mencionó una sola palabra. En consecuencia, sus seguidores quedaron con la intriga de lo que le había ocurrido.

Sin embargo, el 29 de agosto de 2025, La Liendra tomó la decisión de romper el silencio y explicar por qué estaba herido y en proceso de recuperación.

"Muchachos, hay mucha gente preocupada por cómo estoy, qué me pasó, qué me sucedió, así que lo primero es contarles que cuando me alejé de las redes sociales quise hacer algo diferente y me fui a subir una de las montañas más altas de nuestro país y a conocer la nieve en Colombia", comenzó diciendo La Liendra.

"Hace poco una persona intentó hacer esta misma ruta, pero no alcanzó a llegar a la cumbre y falleció. Es algo muy extremo y a nosotros nos fue bien y mal porque lo logramos, pero tuve unas caídas muy fuertes, casi pierdo mis orejitas, mis labios y mis dedos por una hipotermia. Además, tengo una ceguera de nieve por no haberme cuidado los ojos, pero estoy en recuperación", agregó.

Tras esa revelación, Dani Duke grabó un par de historias mostrando que estaba junto a La Liendra y emitió unas palabras después de que él volvió a hacer énfasis en que casi se muere.

¿Qué fue lo que dijo Dani Duke después de que La Liendra reveló que estuvo al borde de la muerte?

En sus historias de Instagram, Dani Duke elogió el documental que grabó La Liendra y explicó que por esa razón era que tenía múltiples heridas en el rostro.

Además, en un momento en el que La Liendra mostró que se quitó la camiseta, se sentó en la nieve al llegar a la cumbre del Nevado y dijo que ahí es donde casi muere, Dani Duke le pidió que no volviera a decir esas palabras tan fuertes.

"Bebé, no digas esas palabras. Cancelado, cancelado", fue el mensaje exacto de Dani Duke.

¿Qué dijo Dani Duke después de que La Liendra se alejó de las redes sociales?

Luego de que La Liendra anunció que se iba a alejar de las redes sociales para reencontrarse consigo mismo y potenciar sus ideas, Dani Duke lo apoyó desde el primer momento.

De hecho, tras múltiples preguntas de los seguidores, ella explicó que los creadores de contenido necesitan tener esos momentos a solas para encontrar nuevos proyectos que los llenen de motivación.