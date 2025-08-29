CANAL RCN
Tendencias

Dani Duke rompió el silencio luego de que La Liendra reveló que estuvo al borde de la muerte

La Liendra explicó por qué tiene múltiples heridas en su rostro y Dani Duke volvió a pronunciarse. ¿Qué dijo?

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

agosto 29 de 2025
07:18 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El pasado 27 de agosto de 2025, La Liendra, que estaba alejado de las redes sociales por un tiempo indefinido con la intención de volver a reencontrarse con su creatividad, reapareció con un video que generó preocupación.

Mauricio Gómez grabó una historia de Instagram en la que mostró que tenía múltiples heridas en la cara, pero no mencionó una sola palabra. En consecuencia, sus seguidores quedaron con la intriga de lo que le había ocurrido.

La Liendra reapareció en las redes con múltiples heridas en la cara y causó preocupación: esto es lo que se sabe
RELACIONADO

La Liendra reapareció en las redes con múltiples heridas en la cara y causó preocupación: esto es lo que se sabe

Sin embargo, el 29 de agosto de 2025, La Liendra tomó la decisión de romper el silencio y explicar por qué estaba herido y en proceso de recuperación.

"Muchachos, hay mucha gente preocupada por cómo estoy, qué me pasó, qué me sucedió, así que lo primero es contarles que cuando me alejé de las redes sociales quise hacer algo diferente y me fui a subir una de las montañas más altas de nuestro país y a conocer la nieve en Colombia", comenzó diciendo La Liendra.

"Hace poco una persona intentó hacer esta misma ruta, pero no alcanzó a llegar a la cumbre y falleció. Es algo muy extremo y a nosotros nos fue bien y mal porque lo logramos, pero tuve unas caídas muy fuertes, casi pierdo mis orejitas, mis labios y mis dedos por una hipotermia. Además, tengo una ceguera de nieve por no haberme cuidado los ojos, pero estoy en recuperación", agregó.

Tras esa revelación, Dani Duke grabó un par de historias mostrando que estaba junto a La Liendra y emitió unas palabras después de que él volvió a hacer énfasis en que casi se muere.

¿Qué fue lo que dijo Dani Duke después de que La Liendra reveló que estuvo al borde de la muerte?

En sus historias de Instagram, Dani Duke elogió el documental que grabó La Liendra y explicó que por esa razón era que tenía múltiples heridas en el rostro.

Además, en un momento en el que La Liendra mostró que se quitó la camiseta, se sentó en la nieve al llegar a la cumbre del Nevado y dijo que ahí es donde casi muere, Dani Duke le pidió que no volviera a decir esas palabras tan fuertes.

"Bebé, no digas esas palabras. Cancelado, cancelado", fue el mensaje exacto de Dani Duke.

¿Qué dijo Dani Duke después de que La Liendra se alejó de las redes sociales?

Luego de que La Liendra anunció que se iba a alejar de las redes sociales para reencontrarse consigo mismo y potenciar sus ideas, Dani Duke lo apoyó desde el primer momento.

"Casi pierdo mis orejitas": La Liendra reveló que estuvo al borde de la muerte por grabar un video
RELACIONADO

"Casi pierdo mis orejitas": La Liendra reveló que estuvo al borde de la muerte por grabar un video

De hecho, tras múltiples preguntas de los seguidores, ella explicó que los creadores de contenido necesitan tener esos momentos a solas para encontrar nuevos proyectos que los llenen de motivación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Horóscopo

Horóscopo de hoy: viernes 29 de agosto de 2025

La casa de los famosos

¿Melissa Gate tiene un nuevo amor? Video sorprendió a muchos y generó rumores

Karol G

Karol G será la primera latina en cantar en el Vaticano junto a Pharrell y Andrea Bocelli

Otras Noticias

Jhon Durán

Fenerbahce tomó radical decisión que sacude el futuro de Jhon Durán: comunicado oficial

El Fenerbahce sorprendió con un comunicado oficial en el que anunció una decisión radical que podría cambiar el futuro del colombiano Jhon Durán.

Cundinamarca

Desgarrador relato de mamá y papá de Valeria Afanador: “Destrozaron una familia en segundos”

Luisa Cárdenas y Manuel Afanador hablaron en La FM sobre el video que reveló Noticias RCN en exclusiva, el cual es la pieza clave en la investigación.

Resultados lotería

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy jueves 28 de agosto de 2025

Visa

Le cancelarían la visa: estas son las frases que no debe decirle a un oficial de migración

Salud mental

Científicos revelan hábitos que podrían hacer más felices a los jóvenes