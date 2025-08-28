CANAL RCN
Tendencias

"Casi pierdo mis orejitas": La Liendra reveló que estuvo al borde de la muerte por grabar un video

El creador de contenido reapareció en sus redes sociales y reveló las razones por las que tenía cicatrices y su aspecto físico preocupó a más de uno.

La Liendra video
FOTO: Instagram

Noticias RCN

agosto 28 de 2025
08:27 p. m.
Hace algunos días, La Liendra, uno de los creadores de contenido más famosos en Colombia, manifestó que estaría alejado por un tiempo de las redes sociales, pero cuando volvió a mostrarse en cámara, preocupó a más de uno por su estado físico.

Subió unas historias a su cuenta de Instagram, en donde se mostraba con algunos vendajes, cicatrices y una apariencia complicada. Luego de algunas horas de guardar silencio, reveló qué hay detrás de todo eso, y es que manifestó que casi pierde la vida por grabar un video.

¿Por qué La Liendra está lleno de cicatrices?

De acuerdo a lo revelado por el exparticipante de La Casa de Los Famosos Colombia, realizó una ruta muy peligrosa para conocer la nieve en el país y cometió varios errores que responden a su inexperiencia en este tipo de expediciones que por poco lo llevan a perder la vida.

Me fui a conocer una de las montañas más altas de nuestro país, a conocer la nieve en Colombia. Nos fue bien porque lo logramos, pero nos fue mal porque casi muero. Tuve unas caídas muy fuertes, casi pierdo mis orejitas, mis labios y mis dedos por una hipotermia, tengo ceguera de nieve por no haberme cuidado los ojos.

La Liendra y recorrido del abogado que falleció

De acuerdo a lo que manifestó el influencer, la ruta que realizó, fue la misma en la que falleció el abogado Kevin Bocanegra el pasado 31 de diciembre, un caso que se hizo viral por lo sucedido con su entonces pareja, la influencer Jois Ramírez.

Hace poco una persona intentó hacer esta misma ruta, pero no alcanzó a llegar a la cumbre, falleció en el transcurso de la subida, es algo muy extremo.

Ramírez denunció que su pareja padeció síntomas de un edema pulmonar, pero no fue tratado a tiempo, evidenciando problemas en la seguridad del montañismo en Colombia.

