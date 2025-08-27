CANAL RCN
La Liendra reapareció en las redes con múltiples heridas en la cara y causó preocupación: esto es lo que se sabe

La Liendra duró apartado de las redes sociales durante más de una semana, pero grabó una nueva historia en la que mostró que está herido.

Foto: Canal RCN.

agosto 27 de 2025
07:35 p. m.
Mauricio Gómez, el creador de contenido que es conocido como La Liendra y que participó en la segunda temporada de La Casa de los Famosos, tomó la decisión de cerrar sus redes sociales hace algunos días.

Según explicó el influencer, no estaba encontrando inspiración y, por lo tanto, llegó a la conclusión de que lo mejor era darse un respiro que le permitiera potenciar su creatividad e ingeniar nuevos proyectos que lo animaran.

Además, La Liendra manifestó que aún no tenía claro por cuánto tiempo iba a estar sin sus redes sociales debido a que podía ser un par de días o, incluso, varios meses.

Sin embargo, luego de más de una semana sin subir contenido, La Liendra reapareció este 27 de agosto de 2025 en sus redes sociales, pero de una manera inesperada debido a que mostró varias heridas en su rostro.

Fue así como varios de sus seguidores quedaron preocupados y comenzaron a preguntarle por lo que le había ocurrido.

En imágenes: estas son las heridas con las que La Liendra reapareció

En la tarde del 27 de agosto de 2025, La Liendra grabó un video en el que no emitió ninguna palabra, pero dejó ver que uno de sus ojos estaba apagado y levemente moreteado y que tenía sus labios rotos y con sangre.

Además, también apareció con unas gasas que recubrían sus orejas, con una cura encima de una de sus cejas y con una herida pequeña en la parte de abajo de uno de sus cachetes.

No obstante, aún no ha dado detalles de la situación por la que está pasando y, en consecuencia, sus seguidores han comenzado a establecer múltiples versiones.

Un grupo de internautas han manifestado que La Liendra podría haber sufrido un accidente, mientras que otros han establecido que se habría operado las orejas o que todo podría tratarse de una estrategia.

Sin embargo, se tiene que esperar a que La Liendra rompa el silencio para conocer exactamente por qué apareció con esas heridas en su rostro.

¿Dani Duke rompió el silencio tras las heridas de La Liendra?

Aunque Dani Duke realizó una dinámica de preguntas durante las últimas horas en sus redes sociales, aún no ha dado detalles de por qué su novio tiene varias heridas en la cara.

De esa manera, lo último ha dicho acerca de La Liendra es que apoya su decisión de que se aleje por un tiempo de las redes sociales para que regrese con un contenido innovador y de la más alta calidad.

 

