“Cállate la boca”: Pipe Bueno reaccionó a fanático que interrumpió minuto de silencio por Venezuela

La tragedia que hoy mantiene en vilo al pueblo venezolano ha despertado los mensajes de solidaridad y las reacciones de diferentes figuras públicas, quienes han aprovechado sus amplias comunidades de seguidores para enviar las respectivas ayudas y compartir información verificada para apoyar a los afectados.

Este fue el caso del cantante Pipe Bueno, quien en días recientes llevó a cabo una presentación en la capital colombiana en donde protagonizó un hecho que ya ha despertado la atención entre cientos de internautas por su reacción.

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Pipe Bueno pide minuto de silencio por Venezuela

El hecho ocurrió en el marco de la celebración del partido entre Colombia y Portugal, en el Vive Claro de Bogotá, en donde cientos de ciudadanos asistieron a la proyección del partido y a un exclusivo concierto de artistas como Pipe Bueno y Aria Vega, quienes celebraron el triunfo de la tricolor.

Sin embargo, durante la presentación del vallecaucano se decidió llevar a cabo un minuto de silencio por las miles de personas que se han visto afectadas en los terremotos en Venezuela y que al día de hoy sigue incrementando el número de víctimas fatales.

No obstante, durante estos segundos, el artista se percató de los gritos de un hombre que irrumpieron drásticamente en el silencio absoluto que se generó en aquel instante. Por esto, el cantante tomó el micrófono para dirigir unas palabras al sujeto.

“Sé que estamos eufóricos papá, pero cállate la boca que no quisieras estar bajo las piedras mi rey. A los que sí me acompañaron, que Dios bendiga Venezuela porque yo no quisiera estar en este momento pasándola así de mal. Si podemos ayudar, ayudemos en nombre de Dios”, finalizó.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer ya que algunos usuarios celebraron la reacción del artista al recalcar la importancia y la gravedad de las circunstancias que se encuentran atravesando miles de familias en Venezuela.

No obstante, hubo quienes condenaron las palabras de Bueno al afirmar que el hombre habría sido “grosero” al reaccionar de tal manera con el sujeto que se encontraba entre el público.

Artistas envían ayudas a Venezuela

Por otro lado, el gremio artístico ya se ha unido para ayudar a promover cientos de ayudas al pueblo venezolano afectado por el fenómeno natural. Este ha sido el caso del cantante Nicky Jam, quien en horas recientes dio a conocer que puso a disposición su avión privado para enviar suministros a Venezuela.

Aunque reveló que varios de sus colegas lo han hecho también, invitó a más cantantes a sumarse a dicha ayuda para poder entregar la mayor cantidad de víveres para los sobrevivientes de los contundentes terremotos.