Aumenta el número de muertos en Venezuela y siguen labores de rescate para hallar sobrevivientes

Con el paso de las horas crece la magnitud de la tragedia que dejó a su paso el doble terremoto registrado en Venezuela el pasado 24 de junio en hora de la tarde.

Oficialmente, las autoridades hablan de 1.943 personas fallecidas, además, los desaparecidos superan las 50.000. A esto se suman 10.571 las personas heridas y 6.461 que han sido rescatadas de entre los escombros.

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Casi una semana después del terremoto, encontrar sobrevivientes parecía imposible, pero la vida sigue latiendo en medio de toneladas de edificios colapsados en Caracas, La Guaira, Catia La Mar y otras zonas del país.

Equipos de emergencias de todo el mundo siguen trabajando, no descansan, saben que los minutos hacen la diferencia. Estas personas se han convertido en héroes para quienes, a pesar del desastre, lograron salir con vida para contarlo.

Socorristas rescatan a vigilante de un centro comercial

En Catia La Mar, cerca de Maiquetía, cada minuto se siente eterno. En el centro comercial Playa Grande, equipos de emergencia de la Cruz Roja de Costa Rica lograron rescatar con vida este martes al encargado de la seguridad del edificio.

Otras entidades internacionales de salvamento que llegaron desde el Salvador y Portugal hicieron parte de este rescate tras más de seis días de lo ocurrido.

Se trata de Hernán, un hombre de 46 años que se encargaba de cuidar al centro comercial Playa Grande.

El hombre recibió suministros por medio de un pequeño agujero que realizaron los organismos de socorro, quienes hicieron todo lo posible por garantizar su vida y sacarlo de las ruinas.

Cada vida que sale de los escombros es un impulso para que los rescatistas mantengan su lucha por encontrar sobrevivientes.

La búsqueda de las familias en las morgues

Entretanto, en Caracas las familias recorren las morgues en busca de sus seres queridos.

Cientos de personas están desesperadas por tener razón de sus familiares y amigos, de quienes perdieron el rastro luego de la tragedia que derrumbó gran parte de la infraestructura de las ciudades en donde se sintieron con fuerza ambos terremotos.