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Venezolano en Cartagena convierte su gimnasio en centro de acopio para damnificados por el doble terremoto

El fin de semana, las instalaciones del centro de acopio se llenaron de alimentos, medicinas y artículos básicos.

Noticias RCN

junio 30 de 2026
06:52 p. m.
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En medio de la tragedia causada por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela, la solidaridad se ha hecho presente en Cartagena. Giovanni Salazar, un venezolano de 37 años que reside en la ciudad desde hace una década, decidió transformar su gimnasio en un centro de acopio para recibir ayuda humanitaria.

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Desde el municipio de Arjona, a 40 minutos de Cartagena, los habitantes han llevado donaciones que luego son trasladadas al centro de acopio oficial de la Alcaldía, Intégrate, donde se concentran los esfuerzos de recolección.

“Ha sido impresionante la respuesta de la gente, no son grandes empresas, son ciudadanos comunes que han querido aportar”, señaló María Mercedes, directora de cooperación internacional.

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Solidaridad ciudadana y voluntariado

El fin de semana, las instalaciones del centro de acopio se llenaron de alimentos, medicinas y artículos básicos gracias a la participación de cartageneros y de la comunidad venezolana residente en Colombia.

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Más de 30 voluntarios se han sumado a la labor de clasificación y empaque de las ayudas, organizando productos como arroz, frijoles, enlatados y harina pan para su envío.

“Es una tarea ardua, pero gratificante. Estamos ayudando a un pueblo tan lindo como es mi Venezuela”, expresó uno de los voluntarios mientras contabilizaba las donaciones en listados diarios.

El llamado principal sigue siendo la entrega de alimentos no perecederos, especialmente enlatados, dado que la ropa ya ha llegado en cantidades suficientes.

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Historias de esperanza en medio del dolor

El centro de acopio también ha recibido a familias venezolanas que lograron salir de la emergencia. Entre ellas, la de Osiris, una mujer embarazada de ocho meses que fue rescatada junto a su esposo e hijo de los escombros en Caracas y trasladada a Cartagena por sus familiares. Hoy permanece hospitalizada bajo el acompañamiento de la Alcaldía.

El balance oficial de víctimas por los terremotos asciende a 1.943 muertos, más de 10.500 heridos y 15.866 damnificados, según informó el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

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Mientras tanto, la campaña de solidaridad en Cartagena continuará hasta el viernes 3 de julio, plazo en el que los ciudadanos podrán llevar sus donaciones al centro Intégrate o a la Oficina de Gestión de Riesgo en la Plaza de la Aduana.

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