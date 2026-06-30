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Karol G habría revelado el motivo que la llevó a terminar con Feid durante su show con Rosalía

La antioqueña no solo sorprendió con su aparición al lado de la española, sino que también reveló detalles de la posible ruptura con el ‘Ferxxo’.

Foto: AFP
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Noticias RCN

junio 30 de 2026
04:36 p. m.
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Karol G ha vuelto a llamar la atención de sus fanáticos en horas recientes, pues la paisa ha desatado varios debates en redes tras enviar un contundente mensaje hacia el nuevo presidente de Colombia.

Pero ahora su opinión política ha quedado en segundo plano ya que la ‘Bichota’ conmocionó las redes tras hacer una nueva confesión amorosa que ya ha desatado cientos de especulaciones en redes sociales.

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¿Por qué Karol G y Feid terminaron su relación?

El polémico momento se llevó a cabo en medio del Confesionario de La Perla durante el show de la gira LUX de Rosalía, en Los Ángeles. Dicho performance es uno de los momentos más icónicos del concierto de la española ya que esta invita a diferentes artistas al escenario y las introduce a un confesionario con cámaras y micrófonos en donde exponen detalles de su vida íntima y amorosa.

Para el caso de Carolina Giraldo, la euforia no se hizo tardar ya que los asistentes del espectáculo manifestaron no contar con la presencia de la mujer al llegarse a rumorear una posible rivalidad entre ambas.

Pese a dichas especulaciones, la ‘Bichota’ protagonizó un fuerte abrazo con la española al llegar a la tarima y, tiempo después, ingresaron a la cabina en donde sostuvieron una inquietante conversación. La dinámica es clara, todo aquel que pase por allí debe hacer una reveladora confesión que impacte a los asistentes.

Carolina sorprendió con su testimonio ya que decidió hablar sobre las causas que la llevaron a romper con una relación amorosa que sostuvo.

“Resulta que (...) estuve en una relación donde a esa persona no le gustaba celebrar su cumpleaños conmigo. La parte más curiosa era esperar la excusa para el siguiente año para no estar en el cumpleaños que ahora ya me volví experta y te puedo dar tips”, aseguró.

Finalmente, reveló que el último cumpleaños que intentó compartir con el sujeto fue definitivo, pues al prepararse para un viaje “al otro lado del mundo” Carolina desistió de su decisión en la misma sala de espera del aeropuerto.

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¿Cuándo terminaron Feid y Karol G?

Por supuesto, las especulaciones no tardaron en tomarse las redes sociales ya que cientos de fanáticos aseguraron de que dicha anécdota habría hecho referencia a su relación con Feid.

Cabe recordar que el paisa celebró su último cumpleaños el pasado 19 de agosto en Japón en compañía de una gran variedad de amigos, artistas y su equipo de trabajo. Sin embargo, en dicha celebración se exaltó la ausencia de Karol G, quien nunca apareció en ninguno de los clips de dicha fiesta en el país nipón.

De esta manera, fanáticos afirmaron que los cantantes habrían dado por finalizado su romance entre agosto y septiembre del 2025.

Finalmente, Rosalía celebró que la paisa haya dado por finalizada dicha relación al mencionar la importancia de cortar con aquellos vínculos amorosos que pueden llegar a ser tormentosos.

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