Postergan partido entre México vs. Ecuador de dieciseisavos del Mundial: esta es la razón

Los aficionados que esperaban el inicio del partido entre México y Ecuador, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, tuvieron que armarse de paciencia.

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El encuentro, programado para este martes 30 de junio a las 8:00 p. m. (hora de Colombia), fue aplazado debido a las condiciones climáticas que afectan al estadio donde se disputará el compromiso.

La organización confirmó que el retraso obedece al protocolo de seguridad por una tormenta eléctrica registrada en la zona, una medida que busca proteger tanto a los jugadores como al cuerpo arbitral, al personal logístico y a los miles de aficionados presentes en las tribunas.

Tormenta eléctrica obliga a retrasar el partido entre México y Ecuador

Pocos minutos antes del pitazo inicial, las autoridades informaron que el duelo no podía comenzar debido a la presencia de actividad eléctrica en las inmediaciones del estadio Azteca.

De acuerdo con la información oficial, el compromiso quedó retrasado por un mínimo de 50 minutos, mientras se monitorean las condiciones meteorológicas para garantizar que el partido pueda desarrollarse con seguridad.

Inicialmente, el primer reporte indicó que el compromiso podría comenzar sobre las 8:30 p. m. (hora de Colombia), aunque esa hora quedó sujeta a la evolución del clima y a la aplicación de los protocolos establecidos por la organización del Mundial.

¿Cuándo comenzará el encuentro?

Hasta el momento, las autoridades del torneo mantienen un monitoreo permanente de las condiciones climáticas antes de autorizar el ingreso de los equipos al terreno de juego.

El protocolo internacional establece que, cuando se detecta actividad eléctrica cerca del estadio, el inicio o la reanudación de un partido solo puede darse una vez haya transcurrido un tiempo prudente sin nuevos rayos en la zona.

Por ahora, la organización del Mundial anunció que seguirá entregando información oficial conforme avance la noche y las condiciones mejoren.