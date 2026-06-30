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"¡Usa casco, cabeza dura!": la nueva campaña que busca salvar vidas de motociclistas

MotoLatam lanzó la campaña "¡Usa casco, cabeza dura!" para promover el uso correcto del casco y reducir las muertes y lesiones de motociclistas en América Latina.

Noticias RCN

junio 30 de 2026
06:48 p. m.
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La seguridad vial vuelve a ocupar un lugar prioritario en América Latina. La Alianza MotoLatam presentó de manera simultánea en ocho países la campaña "¡Usa casco, cabeza dura!", una estrategia que busca crear conciencia sobre la importancia de utilizar correctamente el casco para reducir las muertes y las lesiones graves en accidentes de motocicleta.

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La iniciativa llega en un momento en el que la motocicleta continúa consolidándose como uno de los principales medios de transporte en la región. Para millones de personas representa una herramienta de trabajo, una opción de movilidad y una alternativa económica. Sin embargo, también es uno de los vehículos con mayor exposición al riesgo en las vías.

Una campaña para salvar vidas en los trayectos más cortos

El mensaje central de la campaña apunta a cambiar un hábito que aún persiste entre muchos motociclistas: dejar de usar el casco o utilizarlo de manera incorrecta cuando se realizan recorridos cortos.

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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el uso adecuado del casco reduce en más del 40 % el riesgo de muerte y disminuye significativamente la posibilidad de sufrir lesiones graves en la cabeza durante un siniestro vial.

En Colombia, la campaña se suma a las acciones que impulsa la industria nacional de motocicletas mediante la estrategia Movemos Colombia y su programa "El Destino es Volver", enfocados en fortalecer la cultura de la seguridad vial.

Durante la presentación de la iniciativa, Iván García, director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Motocicletas de Colombia y secretario técnico de MotoLatam, destacó la necesidad de reforzar estos mensajes.

"Hoy en el país, el 79,2 % de los conductores usa casco, pero solo el 52,7 % de los acompañantes lo hace. Y de quienes lo usan, muchos lo llevan mal puesto", señaló, citando cifras del Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Colombia y siete países más impulsan el uso correcto del casco

La campaña contempla acciones digitales, desafíos en redes sociales, actividades en concesionarios, talleres especializados y encuentros con clubes de motociclistas. Además, MotoLatam pondrá a disposición de sus organizaciones un banco regional de materiales para facilitar la implementación de la estrategia en cada país.

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Otro de los datos que motivó esta iniciativa es que, en gran parte de América Latina, el mayor incumplimiento en el uso del casco ocurre precisamente en desplazamientos de menos de cinco kilómetros, cuando muchos conductores consideran que el riesgo es menor.

Con esta campaña, que hace parte del programa de seguridad vial de MotoLatam para 2026, la organización espera fortalecer una cultura de prevención y recordar que un elemento tan sencillo como el casco puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en las carreteras.

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