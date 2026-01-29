Deportivo Independiente Medellín y QUEST lanzan colección de moda urbana

La colaboración busca transformar el tradicional “orgullo poderoso” en prendas de uso diario como camisetas, polos y hoodies, diseñadas para conectar el fútbol con el estilo de vida de los hinchas. La colección iniciará su preventa digital el próximo 23 de enero de 2026 y llegará a tiendas físicas en febrero, apostando por el crecimiento del sector textil local y por una forma innovadora de vivir la pasión por el DIM más allá del estadio.

Moda urbana inspirada en el Deportivo Independiente Medellín

La alianza entre QUEST y el DIM se basa en un concepto claro: transformar el “orgullo poderoso” en prendas funcionales, versátiles y con diseño contemporáneo. La cápsula incluirá camisetas, polos y conjuntos de hoodies que integran la simbología del club de manera sutil, pensadas no solo para ir al estadio, sino para acompañar a los seguidores en su rutina diaria.

Nicolás Giraldo, gerente de marca de QUEST, explicó que la decisión de unir fuerzas con el equipo antioqueño responde a una lectura profunda del mercado local.

Vemos en el DIM una identidad auténtica, orgullosa y profundamente arraigada en la cotidianidad de sus hinchas; por ello buscamos que los seguidores puedan expresar su orgullo poderoso en su rutina diaria

QUEST y el DIM apuestan por el casual wear colombiano

A diferencia de las tradicionales camisetas deportivas de competencia, esta colección apuesta por el casual wear urbano, una categoría en crecimiento entre jóvenes y adultos que buscan comodidad sin sacrificar estilo. Las prendas fueron desarrolladas bajo estándares de alta durabilidad y con un enfoque estético contemporáneo, alineado con las tendencias del streetwear colombiano.

Para QUEST, esta colaboración también representa un paso clave en su estrategia de fortalecimiento en Medellín y el área metropolitana. La marca busca acercarse a públicos apasionados desde su especialidad: ropa casual con identidad local, que conecte con narrativas auténticas y con la cultura popular de la región.

Preventa digital y distribución en Antioquia

La preventa digital de la colección comenzará el próximo 23 de enero de 2026, permitiendo a los seguidores del DIM acceder de forma anticipada a las prendas antes de su llegada a vitrinas físicas en febrero. El lanzamiento contará con el respaldo de figuras públicas afines al club y a la marca, quienes amplificarán el mensaje de la campaña en redes sociales y plataformas digitales.

En cuanto a la distribución, QUEST priorizará la cobertura regional, con presencia en todas sus tiendas de Medellín, el área metropolitana y puntos estratégicos del Oriente antioqueño. Este enfoque busca fortalecer la economía local y consolidar la cadena de valor textil en Antioquia, uno de los principales polos productivos del país.

El fútbol como motor del mercado textil en Colombia

Con esta alianza, el Deportivo Independiente Medellín se suma a una tendencia global en la que los clubes deportivos diversifican su marca a través del sector moda. Según datos de IMARC Group, el mercado mundial de prendas vinculadas al fútbol podría alcanzar los 137.000 millones de dólares en 2033, impulsado por el crecimiento del lifestyle deportivo y la conexión emocional de los hinchas con sus equipos.

Para el DIM, esta colaboración es también una oportunidad de expandir su identidad más allá de lo deportivo y fortalecer su vínculo con la hinchada en escenarios distintos al fútbol.

Esta propuesta comercial es una demostración de cómo las marcas locales pueden generar valor agregado mediante narrativas auténticas que conecten con la cultura urbana

Concluyó Giraldo.

Con esta colección, QUEST y el DIM apuestan por una fórmula que combina pasión, moda y pertenencia, posicionándose como referentes en la convergencia entre deporte y estilo de vida en Colombia.