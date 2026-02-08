Drama total en La Casa de los Famosos: dos de las más queridas quedaron eliminadas

Este domingo 8 de febrero se vivió una de las galas más vibrantes en La Casa de los Famosos Colombia 2026. La eliminación no solo estuvo cargada de tensión, sino que terminó con un resultado que pocos esperaban: dos participantes tuvieron que abandonar la competencia, en una de las jornadas más comentadas de la temporada 3.

La sorpresa comenzó desde el inicio de la semana, cuando el jefe del reality decidió implementar el “poder dúo”, una dinámica especial que obligó a los famosos a competir, nominar y enfrentar las pruebas en pareja.

Este giro estratégico cambió por completo la convivencia dentro de la casa y elevó el riesgo para varios de los concursantes con mayor respaldo del público.

Como resultado, la placa de nominados quedó conformada por parejas muy queridas por los televidentes, lo que anticipaba una votación cerrada.

La Casa de los Famosos Colombia 3: votaciones de la eliminación

Alexa Torres y Yuli Ruiz: 44.44% votos a favor Jay Torres y Juan Palau: 21.62% votos a favor Manuela Gómez y Campanita: 17.36% a favor Sara Uribe y Marilyn Patiño: 16.58% a favor

Durante los días previos a la gala, las plataformas digitales se llenaron de mensajes de apoyo, campañas de votación y opiniones divididas. Seguidores del reality defendieron a sus favoritos y analizaron cada detalle del juego, conscientes de que esta vez la eliminación sería doble y no habría margen para errores.

La gala avanzó entre momentos de nerviosismo y expectativa. Una a una, las parejas fueron conociendo el veredicto del público, hasta que solo quedaron dos en la cuerda floja.

Finalmente, la decisión quedó en manos de los televidentes, quienes definieron el rumbo del juego con sus votos.

Dúo eliminado en La Casa de los Famosos Colombia este 8 de febrero

El resultado fue contundente: Sara Uribe y Marilyn Patiño se convirtieron en las eliminadas de la noche. Su salida causó impacto inmediato, ya que ambas eran consideradas dos de las favoritas del público colombiano y habían logrado consolidar una presencia fuerte dentro de la casa.

Las reacciones no tardaron en llegar. En redes sociales, muchos seguidores manifestaron sorpresa, mientras otros señalaron que la fama y recorrido en la televisión no garantiza permanencia.

La salida de dos figuras fuertes reconfigura las alianzas, cambia las estrategias y aumenta la tensión entre los participantes que continúan en competencia.

El reality avanza ahora con menos habitantes y un ambiente cada vez más intenso. La casa sigue encendida, el juego se vuelve impredecible y el público mantiene el poder de decidir quién continúa y quién se despide.