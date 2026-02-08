Donald Trump arremetió contra Bad Bunny por su show en el Super Bowl

La presentación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl no solo generó euforia entre millones de fanáticos en Latinoamérica y comunidades latinas en Estados Unidos, sino que también desató una fuerte polémica política. El presidente estadounidense Donald Trump reaccionó con dureza al show del artista puertorriqueño y lanzó una serie de críticas que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

RELACIONADO Reviva los momentos más icónicos del show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl

Mientras para buena parte del público la actuación fue un despliegue de energía, identidad cultural y protagonismo latino en uno de los escenarios más vistos del mundo, Trump calificó el espectáculo como “absolutamente terrible” y lo ubicó entre “los peores de la historia” del evento deportivo.

Foto: redes sociales Donald Trump

Sus declaraciones, difundidas a través de sus canales habituales, provocaron un intenso debate en plataformas digitales.

Donald Trump se fue en contra de Bad Bunny: ¿Qué le dijo?

Según Trump, el show de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl fue absolutamente terrible:

Uno de los peores de la historia. No tiene ningún sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia. Nadie entiende una sola palabra de lo que este tipo está diciendo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que están viendo en todo Estados Unidos y en todo el mundo, dijo Trump.

RELACIONADO Javier Milei participará en Washington de la Junta de Paz impulsada por Donald Trump

En su mensaje, Trump cuestionó tanto el contenido musical como la puesta en escena del show, haciendo énfasis en el idioma de las canciones y en el estilo de baile del reguetonero.

Criticas de Trump a Bad Bunny por show del Super Bowl

Las críticas del presidente no se limitaron al espectáculo musical. En su intervención, Trump también aprovechó para lanzar un dardo contra la NFL, a la que pidió “reemplazar inmediatamente su ridícula nueva regla del saque inicial”, cerrando su mensaje con su conocido lema político: “¡Hagamos a América grande otra vez!”.

Las declaraciones contrastaron con la reacción mayoritaria del público latino, que celebró la presencia de Bad Bunny en el Super Bowl como un hito cultural. Para muchos seguidores, el show fue mucho más que entretenimiento: representó una afirmación de la identidad puertorriqueña, la visibilidad del español en un escenario global y el crecimiento de la música latina dentro de la industria estadounidense.

En redes sociales, miles de usuarios defendieron al artista, señalando que el impacto del reguetón y de la cultura latina trasciende fronteras y conecta con audiencias diversas. Otros destacaron que la incomodidad expresada por Trump refleja un choque cultural que lleva años marcando el debate público en Estados Unidos.